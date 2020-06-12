Semra isminin anlamı nedir? Semra ne demek

Semra kökeni Arapçadan gelen ve Türkçede çok fazla kullanılan kız isimlerinden biridir. Türkçe karşılık olarak ise ifade ettiği anlam, ‘esmer’ biçiminde bizi karşılıyor. Bu anlam hem isim olarak hem de kelime bazında aynı şekilde ifade edilmektedir

Semra İsminin Anlamı

Kelime anlamı itibariyle, ‘esmer’ karşılığı olan Semra ismi, Türkçede kız çocukları için yaygın kullanılan güzel adlar arasında yer almaktadır. Aslında Arapçada kelime olarak da kullanılmasına rağmen Türkçede pek fazla değerlendirilmez. Özellikle günümüzde yalnızca isim olarak ele alınmakta ve kız çocukları için kullanılmaktadır.

Son dönemlerde en çok dikkat çeken ve internet üzerinden araştırılan isimlerden biri olarak Semra geliyor. Anlamanın yanı sıra ayrıca okunuşu üzerinden de beğeni toplayan bir isimdir. Karakteristik özellikleri içerisinde liderlik vasıfları ve iyilik ile temiz kalp yer almaktadır. Tek başına kullanılması ile beraber başka isimlerle bir araya getirmek mümkün. Ancak bu isimleri mutlaka uyumlu olması büyük öneme sahiptir.

Eğer ebeveyn olarak minik yavrunuza güzel bir isim arıyorsanız listeye eklenebilecek adlar arasında Semra geliyor. Kız çocukları için en beğeni toplayan ve en yakışan, güzel bir anlamı olan isimlerden biri olarak Semra adını değerlendirebilirsiniz.