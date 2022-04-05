Semiz otu nasıl ayıklanır ve temizlenir? Semiz otu nasıl tüketilmeli?

Semiz otunun hem cilde hem de iç organlara ciddi oranda fayda sağlamasından kaynaklı olarak tercih edilme oranı da aynı derece de artış göstermektedir. Otların tüketimi esnasında ne şekilde tüketilmesi gerektiği konusuna dikkat etmek gerekir. Otların yanlış tüketimi ya da fazla tüketimi pek çok sorunun ortaya çıkmasına sebep olur. Bu sebeple en doğru şekilde tüketilmesi adına ilk olarak kapsamlı bir araştırma yapmak gerekir. Semiz otu da tüketimi esnasında dikkat edilmesi gereken otlar arasında yer alır. Pek çok farklı şekilde tüketimi de mümkündür.

Semiz Otu Nedir?

Semiz otu son derece faydalı yeşil bitkiler arasında yer almaktadır. Semiz otu pek çok farklı alan da kullanılabilir. Doğru bir kullanım gösterilir ise faydalarına erişim söz konusu olmaktadır. Hem çiğ hem de pişmiş olarak kullanımı söz konusu olmaktadır. Aynı zaman da saplarının da tüketimi söz konusudur. En doğru tüketimi gösterebilmek adına pişirilme süresine dikkat etmeniz gerekir. Omega 3 bakımından son derece zengin bir bitkidir.

Özellikle balık tüketemeyen ya da vejetaryan olan kişilerin tüketimi için son derece önemli bir omega 3 kaynağı olmaktadır. B grubu vitaminleri ve C vitamini bakımından da zengin bir besin olmaktadır. Aynı zaman da lif bakımından da çok zengin olduğu için sindirim sistemini son derece olumlu yönde etkilemektedir. Kalp sağlığı konusunda da fayda sağlamaktadır. Antioksidan özelliği de sağlık açısından çok önemli olmaktadır.

Semiz Otu Nasıl Tüketilir?

Semiz otunun pek çok farklı tüketimi söz konusu olmaktadır. Hem yemek olarak tüketimi söz konusu olur iken hem de salata şeklinde hazırlanarak tüketimi söz konusu olmaktadır. Çiğ bir şekilde salataya doğranarak tüketilebilir. Aynı zaman da yoğurt içerisine de çiğ bir şekilde ilave edilerek tüketimi son derece sağlıklı olmaktadır.

Semiz otunun diğer bir kullanımı ise pişirilerek elde edilir. Semiz otu ilk olarak doğranır. Daha sonra bir miktar zeytin yağı ile tava içerisinde pişirilir. Sebze yemekleri içerisinde çok fazla kullanılan yeşil bitkilerden biridir. Yemek olarak yapılacak ise kaynatma işlemi ile de tüketimi söz konusu olmaktadır. Çok fazla kaynatılır ise içerisinde bulunan vitamin ve antioksidan özelliğini yitirmeye başlar. Bu sebeple pişirme süresine de çok dikkat etmek gerekir. 15 ila 20 dakika arasında pişirmek yeterli olacaktır.

Semiz Otu Nasıl Temizlenir?

Semiz otu nasıl yıkanır ve nasıl ayıklanır konusu da çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Faydalı yeşil bitkilerden biri olan semiz otu, tüketilmeden önce iyice ayıklanmalı ve temizlenmelidir. Ayıklama esnasında farklı bitkiler var ise ayırılmalıdır. Aynı zaman da solmuş olanlar da aralarından çıkarılmak zorundadır. Solmuş olan semiz otu sağlık açısından zarar durumu teşkil etmektedir. Aynı zaman da yemek ya da salataların tadını bozduğu da bilinmektedir. Ayıklama işlemi tamamlandıktan sonra sıra temizleme aşamasındadır.

Semiz otu temizlenirken sirkeli su kullanmak daha etkin bir temizleme imkanı sağlayacaktır. Bir kabın içerisine bir miktar sirkeli su koyup ayıklanan semiz otunu 3 dakika kadar içerisinde bekletin. Daha sonra bol su ile durulayarak bir kenara bırakın. Böylece son derece temiz ve ayıklanmış semiz otunu yemeklerde kullanabilirsiniz.