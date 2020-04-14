Semih İsminin Anlamı Nedir? Semih Ne Demek?

Semih, Arapça kökenli bir kelimedir. Dilimize Araplardan geçmiştir. Semih kelimesinin anlamı “cömert, eli açık” şeklindedir.

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre Semih “cömert” anlamına geliyor. Arapça kökenli olan kelime aslen sıfat olmasına rağmen dilimize isim olarak geçmiştir.

Semih ismi, erkek çocuklarına veriliyor. Semih, ismi verilen kişiler de yardımsever ve özverili bir yapıda oluyorlar. Bu kişilerin genel özelliği insanlara yardım ve mutlu etmek olarak öne çıkıyor. İkili ilişkilerinde her ne kadar karşılık beklemeseler de karşıdakinin de kendilerine sevgiyle ve memnuniyet duygusuyla yaklaşmalarını beklerler.

Semih Ne Demek?

Semih ismi, “eli açık” demektir. Çocuklarının ilerde cömert ve yardımsever olmasını isteyen aileler tarafından konuluyor. İsmin dini anlamı olmaması ve Kuran’da yer almamasına rağmen çocuklara konulmasında sıkıntı yoktur.

Allah’ın isimlerinden olan “Semi” ismiyle Semih isminin birbirine karıştırılmaması gerekiyor. Semi” her şeyi işiten, duyan” Semih ise “ eli açık” demektir. Buna rağmen Semih, ismi anlamca güzel olması bakımından erkek çocuklarına konulmasında sakınca bulunmuyor.

Semih ismi popüler bir isimdir. Türkiye’de birçok futbolcu, yazar, iş adamı ve oyuncu bulunuyor. Bunlara örnek verilecek olursa; Semih Kaya, Semih Erden, Semih Saygıner sporcu; Semih Gümüş yazar; Semih Haznedaroğlu iş adamıdır.