Sema isminin anlamı nedir? Sema ne demek

Sema Arapçadan gelen ve çok uzun yıllardır Türkçede kullanılan en güzel isimler arasında bulunuyor. Kız çocuklar için kullanılan bu ismin Türkçe karşılığı olarak yani anlamı, ‘Gökyüzü’ şeklinde tanımlanıyor. Aynı zamanda değişik anlamları üzerinden de ele alınıyor.

Sema İsminin Anlamı

Sema ismini değişik anlamları üzerinden ele alarak kız çocuğumuz için ona bahşedebilirsiniz.

- Gökyüzü,

- Duyma, işitme, musiki dinleme,

- Felek,

- Kur'an'da gökyüzü anlamı ile birçok farklı ayette geçmektedir,

- Musevilikte Musiki ile beraber icra edilen bir dönme hareketi,

Farklı anlamları ile beraber kız çocuğunuz için kullanabilir ve ona güzel bir isim verebilirsiniz. Daha çok gökyüzü olarak kullanılan Sema, sözlük anlamı olarak da gündelik yaşamda değerlendirilmektedir. Naif ve hoş okunuşu ile beraber aynı zamanda kız çocuklarına tam uyum sağlıyor.

Tek başına ya da farklı isimler ile beraber bir araya getirebilir ve kullanabilirsiniz. Aynı zamanda merak edenler için ise Sema ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir isim olması ile beraber, son dönemlerde daha çok iyi görmeye başladı.