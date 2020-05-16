Selma İsminin Anlamı Nedir? Selma Ne Demek?

Anlamı ile beraber Selma adı en çok ilgi gören adlar arasındadır. Aynı zamanda Türkçe karşılığı ne olduğu merak edilen bir isim olduğunu da dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda Selma ismi, ‘Barış içinde bulunma, huzur ve erinç’ anlamları üzerinden karşılık buluyor.

Selma İsminin Anlamı

Selma adını farklı anlamları üzerinden Türkçedeki karşılıkları olarak ele almak mümkün.

- Barış içinde bulunma,

- Huzur,

- Erinç,

- Güzel, hoş, (kadın)

Naif, zarif ve aynı zamanda oldukça hoş anlamları üzerinden bu isim kız çocuklar için verilecek en güzel adlar arasında yer almaktadır. Telaffuzu ile beraber okunuşu aynı şekilde olan bu isim, Arapça kökenli bir addır. Çok uzun bir zaman önce Arapçadan Türkçeye geçmiş ve yaygın kullanılan yerleşik isimlerden biridir.

Başka isimlerle ya da tek başına Selma adını kullanabilirsiniz. Anne ve babaların her daim büyük ilgi gösterdiği bu isim özellikle tek başına daha fazla tercih edilmektedir. Merak edilen konulardan biri de bu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğidir. Selma adı Kur'an'da geçmez. Türkçe içerisinde Arapça üzerinden yerleşmiş ve kız çocukları için kullanılan özel isimlerden biridir.