Selim isminin anlamı nedir? Selim ne demek?

Selim ismi kusuru olmayan, sağlam, doğru olan, tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş, samimî, sakin, temiz anlamlarına gelmektedir. Sakin, uslu ve tehlikesiz olan anlamları ile kullanılan isimdir. Selim ismi anlamı itibari ile çokça tercih edilmektedir.

Selim Ne Demek?

Selim Türk Dil Kurumu sözlüğünde doğru, kusursuz, dürüst, sonu iyi olan, tehlikesiz olarak açıklanmaktadır. Selim ismi Arapça kökenli olan bir isimdir.

Selim İsminin Özellikleri Nelerdir?

En belirgin özelliği duygusal olmasıdır. Fazlasıyla duygusaldır. Hassas ve kırılgan bir yapısı vardır. Hayal kurmayı eğlenceli hale getirir. Hayalperesttir. Oldukça zekidir ve zekasını en iyi şekilde kullanmayı kolayca öğrenir. Özellikle ticari konularda zekası ile başarı elde etmektedir. Son derece yeteneklidir. Özellikle sanatsal faaliyetlerde yeteneği ile büyük başarı elde etmektedir. Sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşayabilir. Bu özelliği kişiliğine neşeli, pozitif, hayat dolu, ılımlı ve renkli bir görüntü kazandırması ile dikkat çekmektedir.

Selim ismi Kur'an-ı Kerimde birçok ayette geçmektedir. Temiz, pak, arınmış anlamları ile kullanılmaktadır. Kur 'an da geçen bir sözcük olan Selim erkek ismi olarak kullanılmaktadır.