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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 04:26 | Son Güncelleme:

Selda isminin anlamı nedir? Selda ne demek? Selda adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Selda isminin anlamı nedir? Selda ne demek? Selda adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık her 1000 kişiden birinin kullandığı Selda adının ne anlama geldiği birçok kişi tarafından merak ediliyor. Farsça kökenli bir isim olan Selda, 90'lı yılların başından itibaren popülerlik kazandı. Selda isminin anlamı nedir? Selda ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 92. bin kişi Selda ismini taşıyor. Bu kişilerin 25 bini İstanbul'da, 12 bini ise İzmir'de ikamet etmektedir.

 Selda İsminin Anlamı Nedir? Selda Ne Demek?

 Selda isminin iki farklı anlamı vardır.

 1- Sadece İran ve Afganistan'da yetişen bir söğüt cinsi

 2- Gökteki en parlak yıldız

 Selda İsminin Özellikleri

 Harf Sayısı: 5

 Kader Sayısı: 7

 Rengi: Mavi

 Selda İsminin Analizi

 Selda isminin anlamı en parlak yıldız olduğu için bu ismi taşıyanlar girdikleri her ortamda dikkat çekmeyi başarırlar. Alçakgönüllü, duyarlı ve yardımsever olmak da Selda isminin özellikleri arasında yer alıyor.

 Selda Adının Kökeni

 Osmanlı döneminden bu yana kullanılan Selda ismi, Farsça kökenlidir.

 Selda İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Selda ismiyle hem kafiyeli hem de uyumlu olan isimler şu şekilde sıralanabilir.

 1- Seda

 2- Yezda

 3- Belma

 4- Gonca

 5- İlayda

 6- Semra

 7- Sevda

 8- Züleyha

 9- Sema

 10- Eda

 Selda İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Dilimize Farsçadan geçmiş olan Selda ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir. Bu ismin kız çocuklarına verilmesi dinen caizdir.

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