Selda isminin anlamı nedir? Selda ne demek? Selda adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye'de yaklaşık 92. bin kişi Selda ismini taşıyor. Bu kişilerin 25 bini İstanbul'da, 12 bini ise İzmir'de ikamet etmektedir.

Selda İsminin Anlamı Nedir? Selda Ne Demek?

Selda isminin iki farklı anlamı vardır.

1- Sadece İran ve Afganistan'da yetişen bir söğüt cinsi

2- Gökteki en parlak yıldız

Selda İsminin Özellikleri

Harf Sayısı: 5

Kader Sayısı: 7

Rengi: Mavi

Selda İsminin Analizi

Selda isminin anlamı en parlak yıldız olduğu için bu ismi taşıyanlar girdikleri her ortamda dikkat çekmeyi başarırlar. Alçakgönüllü, duyarlı ve yardımsever olmak da Selda isminin özellikleri arasında yer alıyor.

Selda Adının Kökeni

Osmanlı döneminden bu yana kullanılan Selda ismi, Farsça kökenlidir.

Selda İsminin Yanına Yakışan İsimler

Selda ismiyle hem kafiyeli hem de uyumlu olan isimler şu şekilde sıralanabilir.

1- Seda

2- Yezda

3- Belma

4- Gonca

5- İlayda

6- Semra

7- Sevda

8- Züleyha

9- Sema

10- Eda

Selda İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Dilimize Farsçadan geçmiş olan Selda ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir. Bu ismin kız çocuklarına verilmesi dinen caizdir.