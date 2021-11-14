Selanik Örgüsü Nasıl Yapılır, Kaç İlmek Başlanır? Selanik Örgü Kazak Çok İp Yer Mi, Hangi İple Örülür?

Selanik örgüsü, kazaklarda, atkılarda, berelerde ve daha pek çok örgü üründe güzel duran modellerden bir tanesidir. Bu nedenle pek çok kişi bu modeli öğrenmek istemektedir. Bunun yanında oldukça eski olan örgü modellerinden de bir tanesidir.



Selanik Örgü Nasıl Yapılır?



Selanik örgü; şiş ve ip çeşitleri ile yapılan örgü modellerinden bir tanesidir. Bu örgü son derece eski modeller arasında yer alsa da günümüzde de hala sıklıkla kullanılmaktadır. Basitçe anlatmak gerekirse Selanik örgüsündeki iki sıra örgü normal bir örgüdeki bir sıraya denk gelmektedir. Bu nedenle Selanik örgüleri çok daha kalın olmaktadır.



Şal ve hırkalarda bu model son derece şık durmaktadır. Bunun yanında örgü bebek kıyafetleri, patikler ve diğer örgü çeşitleri için de son derece uygundur.



Selanik Örgü Kaç İlmek Başlanır?



Selanik örgüye ilk defa başlayanlar kaç ilmek başlanması gerektiği ile ilgili kararsız kalabilmektedir. İlk önce bu örgü modeli ile ne işleneceğine karar vermek gerekmektedir. Çünkü bir bere için başlanacak ilmek sayısı ile bir kazak için başlanacak ilmek sayısı birbirinden farklı olmaktadır. Kaç ilmek başlanacağını göz kararı ile belirlemek mümkündür.



Selanik Örgü Kazak Çok İp Yer mi?



Selanik örgü zor gibi görünse de aslında çok kolay bir modeldir. Ancak bu modelde iki sıra normal bir örgüdeki bir sıraya tekabül etmektedir. Bu nedenle de bu model ile kazak örmek için oldukça fazla ip kullanmak gerekmektedir. Ancak sonuç muhteşem olacaktır. Selanik örgü oldukça şık örgü modellerinden bir tanesidir.



Selanik Örgü Hangi İple Örülür?



Selanik örgü hangi iple örülür sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Kişiler zevklerine uygun bir ip ile bu modeli örebilirler. Ancak model yavaş ürediği için ince bir ip yerine kalın ip tercih etmek işin daha hızlı bir şekilde üremesine yardımcı olacaktır. Bunun dışında istenen bir örgü ipi ile örülebilmektedir.