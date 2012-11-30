Seks öncesi enerji veren atıştırmalıklar

Eşiniz ya da sevgilinizle hiç tükenmeyecek bir seks hayatı mı istiyorsunuz? Hem bütün gece gücünüzü koruyacak, size enerji verecek hem de lezzetli 4 tarife ne dersiniz? İşte aşk kıvılcımınızı parlak tutacak o tarifler…

Karamelize fındık

Malzemeler

200 gr fındık

60 gr pekmez

10 ml limon suyu

1 tutam vanilya

1 tutam tarçın

Hazırlanışı

Fındıkları actifry da 5 dakika kavurun. 5 dakika sonra diğer malzemeleri ekleyin ve 4 dakika daha pişirin.

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Çikolata rüyası

Malzemeler

2-3 adet yumurta

150 gr. bitter çikolata

85 gr. tereyağı

150 gr. şeker

100 gr un

Hazırlanışı

75 gr. tereyağını bitter çikolata ile birlikte bir tencereye alın ve karıştırarak eritin. Soğumaya bırakın. Çikolataya çırpılmış yumurta, şeker ve elenmiş unu ekleyin. Porsiyonluk kaseleri kalan tereyağı ile yağlayıp karışımı kaselere paylaştırın. Kaselerin üstünü alüminyum folyo ile kapatın ve NutriCook buhar sepetine yerleştirin. NutriCook tenceresine 750 ml. su koyun. Buhar sepetini tencereye yerleştirip NutriCook’un kapağını kapatın.



Akıllı kontrol saatini 11 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar.

ÇİKOLATA RÜYASININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Hindistan cevizi sütünde karanfilli sıcak muz tarifi

Malzemeler

200 ml. Hindistan cevizi sütü

4 adet muz

4 ActiFry kaşığı toz şeker

5-6 diş karanfil

1/2 adet limon.

Hazırlanışı

Limonun kabuğunu rendeleyin. Muzları soyup iri parçalar halinde doğrayın. Hindistan cevizi sütünü ActiFry’ın pişirme haznesine koyup 5 dakika ısıtın.

Şeker, muz, karanfil ve limon kabuğu rendesini ekleyip 7-8 dakika daha pişirin. Hindistan cevizi sütünün miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜNDE KARANFİLLİ SICAK MUZ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Fındıklı ballı yoğurt

Malzemeler

1/2 lt. tam yağlı süt

120 gr. yoğurt

100 ml. bal

125 gr. fındık

Hazırlanışı

Fındıkların yarısını iri kalacak şekilde kabaca rondoda çekin veya kesme tahtasında ufalayın. Bal ile karıştırın. Hazırladığınız karışımı kavanozlara paylaştırın. Kalan fındıkları rondoda un haline gelene kadar çekin. Süt ile karıştırın. Yoğurdu ekleyip çatal veya çırpma teli ile iyice karıştırın ve balın üzerine kavanozlara paylaştırın.

Kapaklarını kapattığınız kavanozları Tefal Yoğurtçum'a yerleştirin ve fişini prize takın. ON/OFF düğmesine basın. Belirlenen süre yanıp söner: 8 saat. Gerekirse dilediğiniz kıvam ve lezzet ayarı için süreyi - ve + tuşlarıyla ayarlayın. OK tuşuna basarak onaylayın. Mayalama işlemi sona erdiğinde yoğurtları soğumaya bırakıp buzdolabında saklayın.

FINDIKLI BALLI YOĞURT TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Afiyet Olsun