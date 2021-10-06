Şeker kamışı pekmezi neye iyi gelir, nasıl, kullanılır? İşte, şeker kamışı pekmezinin faydaları
Pekmez, insanların tatlandırıcı olarak kullandığı kalın bir şuruptur. Şeker yapım sürecinin bir yan ürünüdür ve ezilmiş şeker kamışı veya şeker pancarından elde edilir. Peki şeker kamışı pekmezi neye iyi gelir, nerelerde, nasıl kullanılır? İşte şeker kamışı pekmezinin faydaları…
İlk olarak, üreticiler meyve suyunu çıkarmak için şeker kamışı veya şeker pancarını ezer. Daha sonra şeker kristalleri oluşturmak için suyu kaynatırlar. Pekmez, kristalleri meyve suyundan çıkardıktan sonra kalan kalın, kahverengi şuruptur. Üreticiler bu işlemi birkaç kez tekrarlar ve her seferinde farklı bir pekmez türü üretilir. İşte bu türlerden son dönemlerde en çok merak edileni şeker kamışı pekmezinin faydaları ve merak edilenler haberimizde…
Şeker Kamışı Pekmezi Nerelerde Kullanılır?
Şeker kamışı pekmezi, şeker fabrikalarında şeker pancarı ve şeker kamışı üretiminde fabrikasyon kademesinde şekerin fabrikasyona geri alınamayan son şurubudur. Şeker kamışı pekmezi; alkol, maya ve yem sanayinde temel hammadde durumundadır, ayrıca ucuz olduğu için sitrik asit fermentasyonunda hammadde olarak da kullanılır. Sitrik asit, gıda sanayinde koruyucu madde ve limon tuzu olarak da kullanılır. İşlenen pancarın % 4’ü oranında melas elde edilir. Türkiye'de şeker kanunu gereği kota uygulaması sonucu şeker kamışı pekmezi üretimi giderek azalmaktadır. 2000 yılı 763.000 ton olan şeker kamışı pekmezi üretimi, 2003 yılında 520.000 tona düşmüştür.
Şeker Kamışı Pekmezi Neye İyi Gelir?
Şeker kamışı pekmezinin yaşlanma sürecini yavaşlatmak, kilo vermeyi teşvik etmek, kan şekerini düzenlemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek, stresi azaltmak, kalp damar sağlığını desteklemek, böbrek taşlarıyla savaşmak, diş sağlığını desteklemek ve sindirimi iyileştirmek gibi iyi gelen faydaları vardır. Şeker kamışı pekmezi antioksidanlar açısından zengindir, bu nedenle enfeksiyonlarla savaşmaya ve bağışıklığı artırmaya yardımcı olur. Şeker kamışı pekmezi aynı zamanda demir, magnezyum, kalsiyum ve diğer elektrolitler açısından zengindir, bu nedenle dehidrasyon için harikadır. Şeker kamışı pekmezi soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonları iyileştirmeye yardımcı olur ve ayrıca vücudun protein seviyelerini yükselttiği için ateşle savaşır.
Şeker Kamışı Pekmezi Faydaları Nelerdir?
Şeker kamışı pekmezi sağlık yararları şunları içerir:
- Şeker kamışı pekmezinin en önemli sağlık yararlarından biri idrar söktürücü olmasıdır, yani idrar yolu enfeksiyonlarını, böbrek taşlarını tedavi etmeye ve böbreklerin düzgün çalışmasını sağlamaya yardımcı olur.
- Ayurveda'ya göre şeker kamışı pekmezi karaciğerinizi güçlendirmeye yardımcı olur ve bu nedenle sarılık için bir çare olarak önerilir. Sarılık, vücut sıvılarında bilirubin olarak bilinen bir maddenin yüksek seviyeleri nedeniyle ciltte ve zarda sarı pigmentasyon bulduğunuz ve kötü işleyen karaciğer tarafından tetiklenen bir durumdur. Şeker kamışı pekmezinin yaptığı şey, vücudunuzu kaybettiği proteinler ve hızla iyileşmesi gereken besinlerle doldurmaktır.
- Şeker kamışı pekmezinin bir diğer önemli sağlık yararı, onu ideal enerji içeceği yapan iyi tür karbonhidrat, protein, demir, potasyum ve diğer temel besinler açısından zengin olmasıdır. Özellikle yaz aylarında bir bardak soğuk şeker kamışı suyu hem sağlığınızı hem de tüketen enerji seviyenizi artıracaktır. Plazma ve vücut sıvıları oluşturur ve kuruluk ve yorgunluğa karşı yardımcı olur.
- Ayurveda ayrıca şeker kamışı pekmezinin müshil özellikleri sergileyerek bağırsak hareketini iyileştirdiğini ve kabızlığı giderdiğini öne sürer. Şeker kamışı suyu ayrıca alkali özelliklere sahiptir, bu da asitliği ve mide yanıklarını tedavi etmek için iyi olduğu anlamına gelir.
- Glisemik indeksi (GI) düşüktür, bu nedenle şeker hastaları için şiddetle tavsiye edilir. Bir araştırma, şeker kamışı suyu içmenin şeker hastalarının kan şekeri seviyelerini büyük ölçüde değiştirmediğini gösterdi, ancak bundan bir miktar içmeye başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız.
- Şeker kamışı pekmezi, diş çürümesini ve ağız kokusunu önlemeye yardımcı olan mineraller açısından son derece zengindir.