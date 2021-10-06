Şeker kamışı pekmezi neye iyi gelir, nasıl, kullanılır? İşte, şeker kamışı pekmezinin faydaları

İlk olarak, üreticiler meyve suyunu çıkarmak için şeker kamışı veya şeker pancarını ezer. Daha sonra şeker kristalleri oluşturmak için suyu kaynatırlar. Pekmez, kristalleri meyve suyundan çıkardıktan sonra kalan kalın, kahverengi şuruptur. Üreticiler bu işlemi birkaç kez tekrarlar ve her seferinde farklı bir pekmez türü üretilir. İşte bu türlerden son dönemlerde en çok merak edileni şeker kamışı pekmezinin faydaları ve merak edilenler haberimizde…

Şeker Kamışı Pekmezi Nerelerde Kullanılır?

Şeker kamışı pekmezi, şeker fabrikalarında şeker pancarı ve şeker kamışı üretiminde fabrikasyon kademesinde şekerin fabrikasyona geri alınamayan son şurubudur. Şeker kamışı pekmezi; alkol, maya ve yem sanayinde temel hammadde durumundadır, ayrıca ucuz olduğu için sitrik asit fermentasyonunda hammadde olarak da kullanılır. Sitrik asit, gıda sanayinde koruyucu madde ve limon tuzu olarak da kullanılır. İşlenen pancarın % 4’ü oranında melas elde edilir. Türkiye'de şeker kanunu gereği kota uygulaması sonucu şeker kamışı pekmezi üretimi giderek azalmaktadır. 2000 yılı 763.000 ton olan şeker kamışı pekmezi üretimi, 2003 yılında 520.000 tona düşmüştür.

Şeker Kamışı Pekmezi Neye İyi Gelir?

Şeker kamışı pekmezinin yaşlanma sürecini yavaşlatmak, kilo vermeyi teşvik etmek, kan şekerini düzenlemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek, stresi azaltmak, kalp damar sağlığını desteklemek, böbrek taşlarıyla savaşmak, diş sağlığını desteklemek ve sindirimi iyileştirmek gibi iyi gelen faydaları vardır. Şeker kamışı pekmezi antioksidanlar açısından zengindir, bu nedenle enfeksiyonlarla savaşmaya ve bağışıklığı artırmaya yardımcı olur. Şeker kamışı pekmezi aynı zamanda demir, magnezyum, kalsiyum ve diğer elektrolitler açısından zengindir, bu nedenle dehidrasyon için harikadır. Şeker kamışı pekmezi soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonları iyileştirmeye yardımcı olur ve ayrıca vücudun protein seviyelerini yükselttiği için ateşle savaşır.

Şeker Kamışı Pekmezi Faydaları Nelerdir?

Şeker kamışı pekmezi sağlık yararları şunları içerir: