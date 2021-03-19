Şeker hastalığı nedir, neden olur? İşte şeker hastalığının belirtileri ve tedavisi

Şeker hastalığı, kanda bulunan glukoz, yani ani kan şekeri yüksekliği ile seyreden bir metabolizma hastalığıdır. Pankreastan salgılanan insülin hormonu, vücuttaki glukoz metabolizmasını düzenler. Bu hormonun eksik salgılanmasının ya da hiç salgılanmamasının şeker hastalığına sebep olur.

Şeker hastalığı neden olur?

Şeker hastalığının en önemli nedenlerinden biri pankreasın, vücudun ihtiyaç duyduğu şekeri üretememesidir. Üretilen insülinin vücut tarafından kullanılamaması da etken faktörlerden biridir. Ayrıca kanda yüksek oranda dolaşan kan şekeri; kılcal damarlarda, organlarda ve sinirlerde birikerek birçok hastalığa sebep olur.

Şeker hastalığının belirtileri nelerdir?

Şeker hastalığının, kan şekeri yüksekliğine bağlı olan belirtileri diyabetin klasik 3P belirtisi olarak adlandırıldığını belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Temel Yılmaz, bu belirtileri şöyle anlattı;

- Aşırı susama ve su içme isteği, sıvı alımında belirgin artış,

- Çok sık idrara çıkmak,

- Çok fazla yemek yeme isteği, iştah artışı,

Şeker hastalığının diğer belirtileri ise;

- Yorgunluk ve halsizlik,

- Ağız kuruluğu,

- Sık ve aşırı acıkma,

- Açlığa tahammülsüzlük,

- Ağızda aseton kokusu,

- İstem dışı kilo kaybetme,

- Göz merceğinden sıvı çekilmesine bağlı olarak bulanık görme,

- Görme bozuklukları izlenebilir.

Yüksek kan şekerinin sinirlerde yaptığı hasara bağlı olarak özellikle ayak tabanlarında olmak üzere;

- Ellerde ve ayaklarda hissizlik,

- Ellerde ve ayaklarda yanma,

- Ellerde ve ayaklarda batma hissi tarzında nöropatik ağrı izlenebilir.

Kan şekeri yüksekliğinin yara iyileşmesini bozması sebebiyle geçmeyen yaralar da şeker hastalığı belirtisi olabilir.

Şeker hastalığı nasıl tedavi edilir?

Şeker hastalığının 2 farklı türü mevcuttur. Bu nedenle de tedavi yöntemi de farklılık gösterir. Şeker hastalığında tanının önemine değinen İç Hastalıklar Uzm. Dr. Bedrettin Oflaz, "8-12 saat açlık sonrası iki kez bakılan açlık kan şekeri 126 ve üzerinde ise, yukarıda saydığımız belirtileri olan ve herhangi bir zamanda bakılan kan şekeri 200’ün üzerinde ise ve üç aylık ortalama kan şekeri olan HBA1C değeri 6,5 üzerinde olan kişilere diyabet tanısı koyuyoruz" dedi. Tanı konulduktan sonra tedavi yöntemlerini başlattıklarını açıklayan Dr. Oflaz, şöyle devam etti: "Tüm diyabetlilerde öncelikle yaşam tarzı değişikliği ve fiziksel egzersiz öneriyoruz. Tedavide Tip 1 diyabeti olanlarda vücudun kendi ürettiği insülin hormonu olmadığından insülin iğnesine başlıyoruz. Tip 2’lerde ise ağızdan haplar kullanıldığı gibi gerekli olan vakalarda insülin iğnesine de başlıyoruz. Gebelikte ortaya çıkan diyabette ise beslenme ve diyet ile kan şekeri kontrolü sağlanamamışsa insülin iğnesi ile kan şekerini kontrol altına alabiliyoruz.