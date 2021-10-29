Şehir İsimleri - Türkiye'nin İllerinin Listesi Ve Dünya Başkentlerinin Adları

Ülkemizde sonradan il olan ilçelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

1- Düzce 2- Yalova 3- Osmaniye 4- Batman - 5- Bartın

Türkiye'nin İllerinin Listesi

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesinin en büyük ve kalabalık kentleri Trabzon, Samsun ve Ordu'dur. Karadeniz Bölgesinde yer alan diğer şehirler ise şunlardır:

1-Sinop

2- Bartın

3- Zonguldak

4- Artvin

5- Giresun

6- Gümüşhane

7- Amasya

8- Tokat

9- Çorum

10- Kastamonu

11- Düzce

12- Bayburt

13- Rize

İç Anadolu Bölgesi

Toplam 13 şehrin bulunduğu İç Anadolu Bölgesinin en büyük kenti Konya'dır. Başkent Ankara da bu bölgede yer alır. İç Anadolu Bölgesinin diğer şehirleri:

1- Sivas

2- Yozgat

3- Karaman

4- Eskişehir

5- Çankırı

6- Kayseri

7- Nevşehir

8- Aksaray

9- Kırıkkale

10- Niğde

11- Kırşehir

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesinde toplam 14 şehir yer almaktadır:

1- Erzurum

2- Bitlis

3- Erzincan

4- Ardahan

5- Malatya

6- Iğdır

7- Muş

8- Van

9- Tunceli

10- Kars

11- Elazığ

12- Bingöl

13- Hakkari

14- Ağrı

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en küçük bölgesi olan Güney Doğru Anadolu Bölgesinde 8 il bulunur.

1- Kilis

2- Şırnak

3- Şanlıurfa

4- Batman

5- Adıyaman

6- Mardin

7- Diyarbakır

8- Siirt

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi, Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir. Ülkemizin en kalabalık kenti İstanbul, bu bölgede yer alır. Marmara Bölgesinde yer alan diğer şehirler ise şunlardır:

1- Tekirdağ

2- Kırklareli

3- Edirne

4- Balıkesir

5- Bursa

6- Kocaeli

7- Yalova

8- Çanakkale

9- Bilecik

10- Sakarya

Ege Bölgesi

Türkiye'nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir, Ege Bölgesinde yer alır. Ege Bölgesinde yer alan diğer şehirler:

1- Muğla

2- Aydın

3- Denizli

4- Manisa

5- Afyon

6- Uşak

7- Kütahya

Akdeniz Bölgesi

Türkiye'nin güneyin yer alan Akdeniz Bölgesinin en kalabalık illeri Antalya ve Adana'dır. Akdeniz Bölgesinde bulunan diğer iller ise şunlardır:

1- Hatay

2- Kahramanmaraş

3- Burdur

4- Isparta

5- Mersin

6- Osmaniye

Dünya Başkentlerinin Adları

A- Avrupa Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri

1- Fransa - Paris

2- İsviçre - Bern

3- Finlandiya - Helsinki

4- İspanya - Madrid

5- Slovakya -Bratislava

6- İtalya - Roma

7- Almanya - Münich

8- Yunanistan - Atina

9- Bulgaristan - Sofya

10- Romanya - Bükreş

11- Rusya - Moskova

12- İsveç - Stokholm

B- Asya Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri

1- Japonya - Tokyo

2- Çin - Pekin

3- Tayland - Bankok

4- İran - Tahran

5- Afganistan - Kabil

6- Irak - Bağdat

7- Azerbaycan - Bakü

8- Endonezya - Cakarta

9- Ermenistan - Erivan

10- Umman - Maskat

C- Amerika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri

1- Amerika Birleşik Devletleri - Washington

2- Uruguay - Montevideo

3- Meksika - Mexico City

4- Kanada - Ottowa

5- Brezilya - Brasilia

6- Küba- Havana

7- Arjantin - Buenos Aires

8- Bolivya - La Paz