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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 12:04 | Son Güncelleme:

Şehir İsimleri - Türkiye'nin İllerinin Listesi Ve Dünya Başkentlerinin Adları

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Şehir İsimleri - Türkiye'nin İllerinin Listesi Ve Dünya Başkentlerinin Adları

7 coğrafi bölgeden oluşan Türkiye'de toplam 81 il bulunuyor. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük şehri Konya'dır. Nüfusu yaklaşık 20 milyon olan İstanbul ise, ülkemizin en kalabalık şehridir. Ankara ve İzmir, nüfus yoğunluğu en yüksek olan diğer iller arasında yer alıyor. Türkiye'nin illerinin isimleri nelerdir tüm detayları ile sizler için derledik.

 Ülkemizde sonradan il olan ilçelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

 1- Düzce 2- Yalova 3- Osmaniye 4- Batman - 5- Bartın 

 Türkiye'nin İllerinin Listesi 

 Karadeniz Bölgesi 

 Karadeniz Bölgesinin en büyük ve kalabalık kentleri Trabzon, Samsun ve Ordu'dur. Karadeniz Bölgesinde yer alan diğer şehirler ise şunlardır: 

 1-Sinop

 2- Bartın

 3- Zonguldak

 4- Artvin

 5- Giresun

 6- Gümüşhane

 7- Amasya

 8- Tokat

 9- Çorum

 10- Kastamonu

 11- Düzce

 12- Bayburt

 13- Rize 

 İç Anadolu Bölgesi 

 Toplam 13 şehrin bulunduğu İç Anadolu Bölgesinin en büyük kenti Konya'dır. Başkent Ankara da bu bölgede yer alır. İç Anadolu Bölgesinin diğer şehirleri: 

 1- Sivas

 2- Yozgat

 3- Karaman

 4- Eskişehir

 5- Çankırı

 6- Kayseri

 7- Nevşehir

 8- Aksaray

 9- Kırıkkale

 10- Niğde

 11- Kırşehir 

 Doğu Anadolu Bölgesi 

 Doğu Anadolu Bölgesinde toplam 14 şehir yer almaktadır: 

 1- Erzurum

 2- Bitlis

 3- Erzincan

 4- Ardahan

 5- Malatya

 6- Iğdır

 7- Muş

 8- Van

 9- Tunceli

 10- Kars

 11- Elazığ

 12- Bingöl

 13- Hakkari

 14- Ağrı 

 Güney Doğu Anadolu Bölgesi 

 Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en küçük bölgesi olan Güney Doğru Anadolu Bölgesinde 8 il bulunur. 

 1- Kilis

 2- Şırnak

 3- Şanlıurfa

 4- Batman

 5- Adıyaman

 6- Mardin

 7- Diyarbakır

 8- Siirt 

 Marmara Bölgesi 

 Marmara Bölgesi, Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir. Ülkemizin en kalabalık kenti İstanbul, bu bölgede yer alır. Marmara Bölgesinde yer alan diğer şehirler ise şunlardır: 

 1- Tekirdağ

 2- Kırklareli

 3- Edirne

 4- Balıkesir

 5- Bursa

 6- Kocaeli

 7- Yalova

 8- Çanakkale

 9- Bilecik

 10- Sakarya 

 Ege Bölgesi 

 Türkiye'nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir, Ege Bölgesinde yer alır. Ege Bölgesinde yer alan diğer şehirler: 

 1- Muğla

 2- Aydın

 3- Denizli

 4- Manisa

 5- Afyon

 6- Uşak

 7- Kütahya 

 Akdeniz Bölgesi 

 Türkiye'nin güneyin yer alan Akdeniz Bölgesinin en kalabalık illeri Antalya ve Adana'dır. Akdeniz Bölgesinde bulunan diğer iller ise şunlardır: 

 1- Hatay

 2- Kahramanmaraş

 3- Burdur

 4- Isparta

 5- Mersin

 6- Osmaniye

 Dünya Başkentlerinin Adları 

 A- Avrupa Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri 

 1- Fransa - Paris

 2- İsviçre - Bern

 3- Finlandiya - Helsinki

 4- İspanya - Madrid

 5- Slovakya -Bratislava

 6- İtalya - Roma

 7- Almanya - Münich

 8- Yunanistan - Atina

 9- Bulgaristan - Sofya

 10- Romanya - Bükreş

 11- Rusya - Moskova

 12- İsveç - Stokholm 

 B- Asya Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri

 1- Japonya - Tokyo

 2- Çin - Pekin

 3- Tayland - Bankok

 4- İran - Tahran

 5- Afganistan - Kabil

 6- Irak - Bağdat

 7- Azerbaycan - Bakü

 8- Endonezya - Cakarta

 9- Ermenistan - Erivan

 10- Umman - Maskat 

 C- Amerika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri 

 1- Amerika Birleşik Devletleri - Washington

 2- Uruguay - Montevideo

 3- Meksika - Mexico City

 4- Kanada - Ottowa

 5- Brezilya - Brasilia

 6- Küba- Havana

 7- Arjantin - Buenos Aires

 8- Bolivya - La Paz

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