Şehir İsimleri - Türkiye'nin İllerinin Listesi Ve Dünya Başkentlerinin Adları
7 coğrafi bölgeden oluşan Türkiye'de toplam 81 il bulunuyor. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük şehri Konya'dır. Nüfusu yaklaşık 20 milyon olan İstanbul ise, ülkemizin en kalabalık şehridir. Ankara ve İzmir, nüfus yoğunluğu en yüksek olan diğer iller arasında yer alıyor. Türkiye'nin illerinin isimleri nelerdir tüm detayları ile sizler için derledik.
Ülkemizde sonradan il olan ilçelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
1- Düzce 2- Yalova 3- Osmaniye 4- Batman - 5- Bartın
Türkiye'nin İllerinin Listesi
Karadeniz Bölgesi
Karadeniz Bölgesinin en büyük ve kalabalık kentleri Trabzon, Samsun ve Ordu'dur. Karadeniz Bölgesinde yer alan diğer şehirler ise şunlardır:
1-Sinop
2- Bartın
3- Zonguldak
4- Artvin
5- Giresun
6- Gümüşhane
7- Amasya
8- Tokat
9- Çorum
10- Kastamonu
11- Düzce
12- Bayburt
13- Rize
İç Anadolu Bölgesi
Toplam 13 şehrin bulunduğu İç Anadolu Bölgesinin en büyük kenti Konya'dır. Başkent Ankara da bu bölgede yer alır. İç Anadolu Bölgesinin diğer şehirleri:
1- Sivas
2- Yozgat
3- Karaman
4- Eskişehir
5- Çankırı
6- Kayseri
7- Nevşehir
8- Aksaray
9- Kırıkkale
10- Niğde
11- Kırşehir
Doğu Anadolu Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesinde toplam 14 şehir yer almaktadır:
1- Erzurum
2- Bitlis
3- Erzincan
4- Ardahan
5- Malatya
6- Iğdır
7- Muş
8- Van
9- Tunceli
10- Kars
11- Elazığ
12- Bingöl
13- Hakkari
14- Ağrı
Güney Doğu Anadolu Bölgesi
Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en küçük bölgesi olan Güney Doğru Anadolu Bölgesinde 8 il bulunur.
1- Kilis
2- Şırnak
3- Şanlıurfa
4- Batman
5- Adıyaman
6- Mardin
7- Diyarbakır
8- Siirt
Marmara Bölgesi
Marmara Bölgesi, Türkiye'de nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir. Ülkemizin en kalabalık kenti İstanbul, bu bölgede yer alır. Marmara Bölgesinde yer alan diğer şehirler ise şunlardır:
1- Tekirdağ
2- Kırklareli
3- Edirne
4- Balıkesir
5- Bursa
6- Kocaeli
7- Yalova
8- Çanakkale
9- Bilecik
10- Sakarya
Ege Bölgesi
Türkiye'nin en kalabalık 3. şehri olan İzmir, Ege Bölgesinde yer alır. Ege Bölgesinde yer alan diğer şehirler:
1- Muğla
2- Aydın
3- Denizli
4- Manisa
5- Afyon
6- Uşak
7- Kütahya
Akdeniz Bölgesi
Türkiye'nin güneyin yer alan Akdeniz Bölgesinin en kalabalık illeri Antalya ve Adana'dır. Akdeniz Bölgesinde bulunan diğer iller ise şunlardır:
1- Hatay
2- Kahramanmaraş
3- Burdur
4- Isparta
5- Mersin
6- Osmaniye
Dünya Başkentlerinin Adları
A- Avrupa Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri
1- Fransa - Paris
2- İsviçre - Bern
3- Finlandiya - Helsinki
4- İspanya - Madrid
5- Slovakya -Bratislava
6- İtalya - Roma
7- Almanya - Münich
8- Yunanistan - Atina
9- Bulgaristan - Sofya
10- Romanya - Bükreş
11- Rusya - Moskova
12- İsveç - Stokholm
B- Asya Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri
1- Japonya - Tokyo
2- Çin - Pekin
3- Tayland - Bankok
4- İran - Tahran
5- Afganistan - Kabil
6- Irak - Bağdat
7- Azerbaycan - Bakü
8- Endonezya - Cakarta
9- Ermenistan - Erivan
10- Umman - Maskat
C- Amerika Kıtası Ülkeleri ve Başkentleri
1- Amerika Birleşik Devletleri - Washington
2- Uruguay - Montevideo
3- Meksika - Mexico City
4- Kanada - Ottowa
5- Brezilya - Brasilia
6- Küba- Havana
7- Arjantin - Buenos Aires
8- Bolivya - La Paz