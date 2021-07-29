Sedef isminin anlamı nedir? Sedef ne demek? Sedef adının özellikleri, analizi ve kökeni

Sedef ismi Arapça kökenli bir isimdir. Sedef ismi midye ya da istiridye gibi deniz canlılarının kabuklarında yer alan pırıltılı, beyaz, gökkuşağı anlamına gelmektedir.

Sedef İsminin Anlamı Nedir? Sedef Ne Demek?

Son yıllarda ciddi talep gören isimlerden birisi de Sedef ismidir. Sedef ismi sadece kız çocukları için uygun olmakta ve ismin rengi pembedir. Sedef ismi deniz canlılarının kabuklarındaki parıltılı değer anlamına geliyor.

Sedef İsminin Özellikleri

Güçlü bir karaktere sahiptir ve yere sağlam basar. Yaşamı boyunca aşkı bulmaya çalışır ve bulduğunda ise ona sımsıkı sarılır. Maddi ve manevi tüm zorluklara göğüs gerer. Zor durumda olan kişilere var gücüyle yardıma koşmaktan kaçınmaz.

Sedef İsminin Analizi

Sedef ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

S: Hayal kurmayı çok sever ve hayalperest bir kişiliğe sahiptir.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karışıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

D: Üstün güçlere sahiptir ve tüm zorluklara karşı dimdik durabilir.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karışıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

F: Etrafına karşı güven verir ve çevresindekilere karşı oldukça uysaldır.

Sedef Adının Kökeni

Sedef adının kökeni Arapçadır.

Sedef İsminin Yanına Yakışan İsimler

Sedef isminin yanına yakışan kız isimleri; Seda, Sedanur, Seden, Sedaket, Seday, Sediye, Sedika.

Sedef isminin yanına yakışan erkek isimleri; Sedat, Sedit, Sedrettin.

Sedef İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.