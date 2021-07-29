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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 05:12 | Son Güncelleme:

Sedef isminin anlamı nedir? Sedef ne demek? Sedef adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Sedef isminin anlamı nedir? Sedef ne demek? Sedef adının özellikleri, analizi ve kökeni

Kız çocuğu dünyaya getirecek olan anne ve babalar bir yandan bebeklerini beklerken diğer yandan ise isim koyma derdine düşmektedir. Günümüzde kız çocukları için yaygın olarak tercih edilen isimlerden birisi de Sedef ismidir. Sedef ismi hakkında ebeveynlerin akılların bazı soru işaretleri kalmaktadır. Sedef isminin anlamı nedir? Sedef ismi Kur’an’da geçiyor mu?

Sedef ismi Arapça kökenli bir isimdir. Sedef ismi midye ya da istiridye gibi deniz canlılarının kabuklarında yer alan pırıltılı, beyaz, gökkuşağı anlamına gelmektedir.

 Sedef İsminin Anlamı Nedir? Sedef Ne Demek?

 Son yıllarda ciddi talep gören isimlerden birisi de Sedef ismidir. Sedef ismi sadece kız çocukları için uygun olmakta ve ismin rengi pembedir. Sedef ismi deniz canlılarının kabuklarındaki parıltılı değer anlamına geliyor.

 Sedef İsminin Özellikleri

 Güçlü bir karaktere sahiptir ve yere sağlam basar. Yaşamı boyunca aşkı bulmaya çalışır ve bulduğunda ise ona sımsıkı sarılır. Maddi ve manevi tüm zorluklara göğüs gerer. Zor durumda olan kişilere var gücüyle yardıma koşmaktan kaçınmaz.

 Sedef İsminin Analizi

 Sedef ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

 S: Hayal kurmayı çok sever ve hayalperest bir kişiliğe sahiptir.

 E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karışıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

 D: Üstün güçlere sahiptir ve tüm zorluklara karşı dimdik durabilir.

 E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karışıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

 F: Etrafına karşı güven verir ve çevresindekilere karşı oldukça uysaldır.

 Sedef Adının Kökeni

 Sedef adının kökeni Arapçadır.

 Sedef İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Sedef isminin yanına yakışan kız isimleri; Seda, Sedanur, Seden, Sedaket, Seday, Sediye, Sedika.

 Sedef isminin yanına yakışan erkek isimleri; Sedat, Sedit, Sedrettin.

 Sedef İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

 Geçmiyor.

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