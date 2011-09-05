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Sebzeli Mücver

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Sebzeli Mücver
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Pirinç unuyla yapılan mücver daha az yağ çekiyor.

Malzemeler

2 adet patates
2 adet kabak
1/2 demet maydanoz
1/4 demet dereotu
1/8 demet taze nane
3-4 adet taze soğan
2 çay bardağı kadar pirinç unu
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1 yumurta
Tuz
Karabiber

Hazırlanışı

Rendelenmiş sebzelerin içine diğer malzemeleri katın ve karıştırın. Sıvı kıvamda bir hamur elde etmiş olacaksınız. Kızdırılmış tavanın içine kaşık yardımı ile dolu dolu bir kaşık hamur atıp üzerini bastırarak yuvarlak şekil verin. Tavanın çok sıcak olmamasına dikkat edin, orta hararetli ateşte kızartabilirsiniz.

Not: Özellikle dikkat ettim ki, normal un eklediğimiz zaman yağı çekiyor; fakat pirinç unu ile hazırlanan bu hamur yağ oranını yarıya düşürüyor. Mutlaka tavsiye ediyorum.

Tarif: Hale Çatalbaşoğlu

Fotoğraf: Hale Çatalbaşoğlu

Afiyet Olsun

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