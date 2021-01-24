Sebze çorbaları bağışıklığı güçlendirip, kilo kontrolü sağlıyor

Koronavirüs salgınıyla birlikte bağışıklığı destekleyecek besinlerin tüketilmesinin öneminin ortaya çıktığı bu günlerde çorba tüketimi arttı. Böyle olunca da bağışıklığı güçlendirici sebze çorbalarının tercih edilmesi önerildi.



Kışın çorba tüketiminin faydalarını anlatan Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı, "Özellikle soğuk kış aylarında tüketilmesi daha kolay ve bir o kadar besleyiciler. Ayrıca kilo kontrolüne de yardımcı oluyor. Evde kaldığımız bugünlerde bireylerde kilo artışları görüyoruz çünkü" dedi. Bağışıklığın güçlendirilmesi için sebze ağırlıklı çorbalara ağırlık verilmesini öneren Sarı, "Pancar, ıspanaklı, brokoliyle yapılmış ve havuç gibi sebzelerle zenginleştiğimiz çorbalar, bu dönemde tüketilebilir. Çorbalarımızın besleyici özelliğini arttırabilmek için içerisine bulgur ve yarma gibi tam tahılları ekleyebiliriz. Baharatlarla zenginleştirebiliriz. Özellikle tavsiye ettiğimiz antiviral ve antiseptik özelliğe sahip zencefil, zerdeçal ve sarımsak kullanabiliriz. Mutlaka bu ürünleri çorbalarımızda kullanalım" diye konuştu.

Malzemeler ve hazırlanışı



Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı, soğuk kış günlerinde iç ısıtacak pancar, ıspanak ve bal kabağından yapılan bir kış çorbasının tarifini de verdi.



Malzemeler; 1 baş pancar, yarım su bardağı doğranmış ıspanak, yarım dilim bal kabağı, 1 küçük boy soğan, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay bardağı süt, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ve 3 su bardağı su.



Hazırlanışı; Pancar ve bal kabağının kabuklarını soyup iri iri doğrayın. Suyu bir tencereye koyup, kaynatın ardından pişmesi uzun zaman alacak olan pancar ve bal kabağını ekleyin. Pancar ve balkabağı yumuşayınca iyi yıkanmış ıspanak, doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyin, pişirmeye devam edin. Zerdeçal, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Tüm sebzeler piştikten sonra blenderdan geçirin.Kısık ateşte pişirirken zeytinyağı ve sütü de ilave edip, karıştırın. 2-3 dakika pişirdikten sonra çorbanız hazır.