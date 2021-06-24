Scottish Fold Nedir? İskoç Kedisi Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Scottish Fold kedi ırkı birçok insanında evinde beslediği kedi türlerindendir. Diğer kedilerden farklı olarak sevimli görüntüsü ve kulak yapısıyla birçok insanın bildiği ve beslemekte tercih ettiği kedilerdir.

Scottish Fold Nedir?

Genellikle gri tonlarında bulunan İskoçya'da keşfedilen mutasyona uğrayan kulak yapısıyla ünlenen kedi ırkına Scottish Fold denmektedir.

GCCF kurumunda ise bir kedi ırkının sessiz haykırışıyla yer almıştır. Bakımı oldukça kolay ve her kişiyle uyum sağlayan kedi türüdür.

Scottish Fold Kedisi Kökeni

Bu kedi ırkı 1961 yılında İskoçya'da William Ross ismindeki bir çiftçi tarafından keşfedildiği için kökeni İskoç ülkesine dayanmaktadır. Yani bir İskoç ırkı kedisidir.

Scottish Fold Kedisi Fiziksel Özellikleri

Bu kedi ırkının tüy yapısı sık ve kısa tüylerden oluşmaktadır. Kulak yapısı ise içe doğru kıvrıktır. Çünkü 1966 yılında kedi türünün kulakları mutasyona uğrayarak bu şekle gelmiştir. Bu fiziksel özelliğiyle diğer kedi türlerinden farklıdır.

Kedinin gövde yapısı ise orta büyüklüktedir. Buradan da anlaşılacağı gibi kedi türünün büyüklüğü ne çok büyük ne de çok küçüktür. Kuyruk yapısı ise ince ve kısa yapıdadır.

Scottish Fold Kişiliği Ve Ruhsal Özellikleri

Scottish Fold kedi türünün karakter özelliklerinde uslu, sakin, uysal, cana yakın ve akıllı kişilik özellikleri sayılmaktadır.

Bir ailede varlığını sürdürüyorsa bu kedi ırkı ailenin her ferdiyle ayrı ayrı anlaşabilir. Kendisini sevdirebilir. Hırçın ve sinirli bir kişiliği söz konusu değildir.

Scottish Fold Kedisinin Yatkın Olduğu Hastalıklar

Her kedi cinsinin yatkın olduğu hastalıklar birbirinden farklılık gösterebilir. Scottish Fold kedisinin en yatkın olduğu hastalık çiftleştirme hatalarından doğam rahatsızlıklardır. Bu kedi ırkı sadece kendi kedi ırkıyla çiftleştirilir.

Kedi ırkları erken dönemde gebe kaldığında vücut geliştirmesi açısından hassasiyet göstermektedir. Fakat Scottish Fold kedi ırkı diğer kedi türlerine göre daha az hassas davranmaktadır.

Bu kedi ırkının hassas olduğu ve yatkın olduğu hastalık ise kalp hastalıklarıdır. Kedi türünde tüy yapısı nedeniyle parazit gelmesi, kaşıntı hissi, tüy dökülmesi tüy sağlığı açısından yatkın olduğu hastalıklardır.

Scottish Fold kedileri karın bölgesinden yağlanmaya uygundur. Karın bölgesindeki yağlanma da obezite hastalığına neden olabilmektedir. Bu kedi ırkı dikkat edilmediğinde obezite olabilir ve zayıflaması da zor olabilir. Bu yüzden kedi ırkının mama seçimi, diyetisyen kontrolleri önemlidir.

Scottish Fold Kedisi Bakımı

Bu kedi ırkının bakımında kulaklar her hafta temizlenir. Kulaklarının kaldırılmasından korkmadan işlem tamamlanmalıdır.

Kedinin tırnak bakımına yavruyken başlanmalıdır. Çünkü bu kedi ırkının bakıma alışması açısından yavruluk dönemi önemlidir. Tırnak uzunluğu ve sivriliği kontrol edilir. İhtiyaç olduğunda tırnak bakımı yapılır. Bu süre değişkenlik gösterebilir.

Scottish Fold Kedisi Nasıl Yıkanır?

Scottish Fold kedisi tüy yapısından dolayı çok sık yıkanırsa tüy dökmeye başlayabilir. Ayrıca genel anlamda kedi ırkının sudan nefret ettiği de bilinmektedir. Bu yüzden belirli zamanlarda az su kullanarak Scottish Fold kedi ırkı temizlenebilir. Kedileri yıkamak kendi vücut kokularını yok etmektedir. Kedi salyası zaten bir steril niteliğindedir. Kendi kendisini temizlemektedir. Kedi ırkları arasında yüzücü kedi olarak geren ve suyu seven tek kedi ırkı Van kedisidir. Scottish Fold kedi ırkı da yıkanmayı sevmeyen kediler arasındadır.

Scottish Fold Kedisi Tüy Kesimi Nasıl Yapılır?

Tüy kesimi tüy bakımı içerisine girmektedir. Scottish Fold kedi ırkının tüy bakımı iki şekilde yapılır. Genel anlamda bu kedi ırkının tüyleri sık ve kısa tüylerden oluşmaktadır. Dolayısıyla kısa tüylü bir Scottish Fold kedinin varsa haftada bir kez bakım yapabilirsiniz. Uzun tüylü ise kesim için haftada iki kez gerebilir. Tüy kesimi için bu cins kedinizi bir veterinere götürmeniz en sağlıklısı olacaktır. Çünkü tüyler özel tıraş makineleri ile kesilmektedir.

Scottish Fold Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Scottish Fold kedi ırkı ortalama olarak 12 yıl ile 16 yıl arasında yaşamaktadır. En fazla 14 yıl yaşayan Scottish Fold kedileri de bulunmaktadır. Bu kedi ırkı yaşamlarının çoğunu sağlık sorunlarıyla geçirmektedir. Bu yüzden yaşam süreleri biraz daha kısalabilmektedir.

Scottish Fold Kedisi Nasıl Eğitilir?

Bu kedi ırkının olumlu özellikleri arasında kolay öğrenme ve kurallara uyma yatmaktadır. Dolayısıyla eğitimi de çok kolay olmaktadır.

Uzun süre yalnız bırakmadan, sevgiyi eksik etmeden, sakinliğinizi koruyarak eğitebilirsiniz. Eğitimleri sırasında sakinliği korumanız önemlidir. Çünkü bu kediler çok sakin yapıdadır. Bu kedi ırkının eğitimini kolaylaştıran en önemli şey psikolojik desteğin verilmesidir. Aksi halde tuvalet eğitimini bile aksatırlar. Oyuna yatkın kedilerdir. Oyun oynayarak ve kendisiyle ilgilenerek istediğiniz her eğitimi verebilirsiniz. Üstelik eğitimleri algılayabilecek zekaya ve akla sahiptir. Yeter ki sevginizi eksik etmeyin.

Scottish Fold Kedisi Renkleri

Bu kedi ırkının renkleri oldukça çeşitlidir. Fakat genellikle gri ve tonlarında yer almaktadır. Mavi, beyaz, siyah, sarımsı kahve, leylak, çikolata rengi, kırmızı, krem, tarçın rengi olarak geniş çaplıdır.

Kulakları, patileri ve kuyruklu renkli diğer bölgeleri açık renkli olabilmektedir. Böyle ırklara ise renkli uçlu Scottish Fold denmektedir.

Scottish Fold Kedisi Mama Önerisi

Bu kedi ırkında kuru mama, yaş mama ve su tüketimi ön plana çıkmaktadır. Kedi ırkı etçil bir yapıya sahip değildir. Fakat beslenmesinde özenle ve önemli mama markaları seçilmelidir. Çünkü bu kedi ırkı fiziksel ve psikolojik olarak oldukça hassas yapıdadır. Bunun nedeni bir dönem mutasyona uğramasıdır. Dolayısıyla yanlış bir mama seçtiğinizde kedinin yapısı gereği hastalıkları ortaya çıkacaktır. Bu yüzden bu ırkın beslenmesinde ve mama markası önerilerinde veterinerden mutlaka destek alınmalıdır.