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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 12.08.2020 - 11:26,Son Güncelleme:

Sayılar çocuklara nasıl kolay öğretilir?

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Sayılar çocuklara nasıl kolay öğretilir?
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Okul öncesi dönemdeki çocuklar 10’a, 50’ye hatta 100’e kadar sayabilir. Ancak bu saymaları ezbere dayalı saymadır. Ezbere sayma, çocuğun bir ritim öğrenir gibi aynı yolla sayı isimlerini rastgele saymasıdır.

Sayı kavramına ilk olarak 5 ve 5'ten az sayılar ile başlanmalıdır. 5'e kadar sayılar öğrendikten sonra çocuklar ile tane sayımı yapıp, kaç tane olduğunu söylemesini istenebilir.

Çocuklara sayı kavramını öğretirken nesne ile çalışma yapılarak sayı ve nesne eşleştirmesi sağlanır. Sayma işleminde ilerleyen zamanda büyük küçük az çok kavramı ile birlikte verilebilir. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, çocuklara sayı saymayı kolayca öğretecek etkinlik tavsiyesinde bulundu.

Malzemeler

Karton kutu

Boş rulo

Ponpon

Yapıştırıcı

Karton

Yapılışı

Karton kutu üzerinde rulolar için delikler açılır.

Karton istenen renkte kaplanır (Ben siyah tercih ettim ki diğer renkler ile karışma olmasın, algı sorunu yaşanmasın).

Rulolar büyükten küçüğe şekilde hazırlanır.

Ruloların üzerine sayı kadar ponpon yapıştırılır.

Kazanım

Bu oyun ile çocuk sayma çalışması yaparken sayı nesne eşleştirmesi yapar.

Sıralama çalışması yaparken bir yandan da az çok kavramını öğrenir.

Not: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.

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