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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 21.07.2020 - 14:18,Son Güncelleme:

Sayı nesne eşleştirme etkinliği

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Sayı nesne eşleştirme etkinliği
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Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, çocuklara sayı saymayı kolayca öğretmek için harika bir etkinlik hazırladı.

0-6 yaş dönemindeki birçok çocuk 10’a, 50’ye hatta 100’e kadar sayabilir. Ancak bu saymaları ezbere dayalı saymadır ve  bu durum sayı  kavramını kazandıklarını göstermez. Ezbere sayma, çocuğun bir ritim öğrenir gibi aynı yolla sayı isimlerini rastgele saymasıdır.

Sayı kavramına ilk olarak 5 ve 5'ten az sayılar ile başlanmalıdır. 5'e kadar sayılar öğrendikten sonra çocuklar ile tane sayımı yapıp, kaç tane olduğunu söylemesini istenebilir.

Tekrar amacıyla çocuklarla 5'e kadar olan rakamlarla ilgili oyunlar oynanarak sayı kavramı pekiştirebilir. Rakamları öğretirken ebeveyn ilk olarak bir nesne ve rakam eşleştirmelidir. Bu işlem birden ona kadar olan tüm rakamlar için yapılmalıdır. Çocuklara rakamlar öğretilirken önce sözel ifade kullanılmalı, daha sonra yazılı sembol ile birleştirilmelidir.

Biz oğlum Ömer ile gün içerisinde oyun oynarken ya da günlük yaşamda sayı çalışması yapıyoruz. Örneğin, oyuncaklarla oynarken "3 tane kırmızı oyuncak taktım" gibi yönergeler ile sayı bilincini veriyorum. Son zamanlarda kendi kendine evin içerisinde nesneleri saymaya başladığını fark ettim. Bu sebeple rakam nesne eşleştirmelerine ufaktan başlama kararı aldım.

Malzemeler

Karton

Boncuk

İp

Yapıştırıcı

Sayı nesne eşleştirme etkinliği

Yapılışı

Kartondan iki adet 30x20 ebadında parça kesilir.

Parçalardan birisi alt taban diğeri ise üst taban olarak kullanılır.

Üst taban olarak kullanacağınız kartondan 2'şer cm aralıklar ile 3 cm ebadında çubuklar kesilir.

Üst taban alt tabana yapıştırır.

Kesilen çubuklarla ip yardımı ile boncuklar sabitlenir.

Al tabana rakamlar yazılır.

Çocuk altta gördüğü sayı kadar olan boncuklu çubuğu boşluğa koyar.

Not: 3 yaş dönemine kadar olan çocuklar için 1-5 arası rakam yeterlidir, 3 yaş sonrası 1-10 arası yapılabilir.

Sayı nesne eşleştirme etkinliği

Kazanım

Sayı saymayı öğretir.

Sayı nesne eşleştirmesi yapar.

Küçük kaslar desteklenir.

Not: Bu etkinlik 2,5 yaş sonrası için uygundur.

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