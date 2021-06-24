Savannah Kedisi Nedir? Savannah Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Kedi türleri arasında birçoğu farklı özellikleri ile ilgi çekmeyi başarmıştır. Bu ilgi çeken türlerden biriside kendine has yapısı ileol sevilen Savannah kedisidir. Oldukça farklı özellikleri olan bu kedi türünün görünüşüde son derece özeldir. Savannah kedisi çok eski bir tarihe sahip değildir. Bu ilgi çekici kedi türünün ortaya çıkışı yakın zamanı kapsamaktadır.

Savannah Kedisi Nedir?

Savannah kedisi, en yeni kedi türlerinden birisi olarak 1986 tarihinde ortaya çıkmıştır. Bu kedinin ortaya çıktığı bölge ise Afrika kıtası olarak bilinmektedir. Savannah kedisi, farklı yapısı ve ilgi çekici görünümü ile son derece popüler bir canlı olmayı başarmıştır.

Afrika kıtasında oluşturulan Savannah kedisinin popülerliği zamanla Amerika ve Avrupa kıtasında yayılmıştır. Sahip olduğu özellikler ile ilgi çekmeyi başaran Savannah kedisi bir süre sonra tüm dünyada yaygın bir tür olmuştur. Atletik yapısı ve uzun gövdesi ile son derece güçlü bir kedi türüdür.

Savannah kedisinin ülkemizdeki adı ise farklıdır. Bu kedinin ülkemizdeki adı 'Serval' olarak bilinmektedir. Bu kedinin bilimsel adı ise 'Leptaliurus Serval'dir. Savannah kedisi melez bir türdür. En ilgi çeken özelliği ise görünüşüdür. Çünkü Savannah kedisi benekli bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı dikkat çekici bir kedi türü olduğunu söyleyebiliriz.

Savannah Kedisinin Özellikleri, Kişiliği ve Bakımı Nasıldır?

Savannah kedisi son derece ünlü bir kedi türüdür. Bu kedinin görünüşü başta olmak üzere çok sayıda farklı özelliği bulunmaktadır.

Savannah Kedisinin Özellikleri

- Uzun ve atletik bir yapıya sahiptir,

- Benekli bir görünümü vardır,

- Sırtını kaplayan benekler koyu ve belirgindir,

- Uyumlu ve sakin bir ırktır,

- Duygusal ve meraklı bir karakteri vardır,

- Oyun oynamayı severler.

Savannah Kedisinin Kişiliği

Savannah kedisi son derece uyumlu olan bir kedidir. Bu yüzden birçok kişi Savannah kedisini sahiplenmek isterler. Zaten Savannah kedisi yapısı itibariyle son derece uyumlu ve sadık bir kedi türüdür. Meraklı bir yapısı olduğu için oyun oynamayı sık sık istemektedir. Enerjisi ile son derece aktif olan bir kedidir. Yaşadığı alanda herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Savannah Kedisinin Fiziksel Özellikleri

- Savannah kedisi atletik bir yapıya sahiptir,

- Uzun bir gövdeye sahiptir,

- Sırtında benekler bulunmaktadır,

- Orta boy bir kedidir,

- Yetişkin olan Savannah kedileri 55 - 65 cm arasında bir boya sahiptir,

- Yetişkin bir Savannah kedisi 10 - 18 kilo arasında olabilir,

- Göz renkleri genellikle siyah veya kahverengi olmaktadır,

- Son derece güçlü bir kedidir,

- Soğuk havaya karşı dayanıklı bir türdür,

- Savannah kedileri sıcak havaları pek sevmezler.

Savannah Kedisi Bakımı

Savannah kedisinin bakımı çok zor değildir. Ev ortamında bu kediye son derece kolayca bakabilirsiniz. Tabi bu kediyi yavru şekilde almak daha doğrudur. Bu sayede Savannah kedisi bulunduğu ortama daha kolay bir şekilde uyum sağlamaktadır. Kediye mama verirken daha kaliteli ve daha vitaminli seçenekler tercih edilmelidir. Ayrıca kedinin su ihtiyacı düzenli olarak karşılanmalıdır.

Savannah kedisine yemek verilirken düzenli bir saat belirlenmelidir. Yani kedinin beslenme saati düzensiz olmamalıdır. Savannah kedisi tüy dökmez ancak yaklaşık on günde bir kedinin tüyleri alınabilir. Avcılık yapısı olan bu kedinin olduğu ortamda muhabbet kuşu ve benzeri kuşlar olmaması daha iyi olur. Buna da dikkat etmelisiniz.