Satın aldığı kıyafeti giydi ve hayatı altüst oldu! Sakın bunu yapmayın! 'O kıyafetler mikrop içinde yüzüyor”

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TikTok'ta bir içerik üreticisi, ikinci el mağazasından aldığı kıyafetleri yıkamadan giydiğini ve bu nedenle bulaşıcı bir enfeksiyon kaptığını iddia etti.

Molluscum contagiosum veya su siğilleri olarak bilinen bu durum viral bir cilt enfeksiyonudur. Kaşıntılı ve ağrılı olabilir ve tek tek veya gruplar halinde vücuda yayılarak ortaya çıkabilir. Ciltten cilde temas, havlu gibi kontamine nesneler ve bazı durumlarda cinsel temas yoluyla yayılır. Oluşan lezyonlar uzun süre kalabiliyor ve kendiliğinden geçebiliyor.

Ülkemizde de ikinci el eşyaların satıldığı popüler birçok uygulama ve bu ürünleri satan mağazalar var. Özellikle son yıllarda vatandaşların büyük ilgisini çekiyor ve oldukça rağbet görüyor. Ancak uzmanlar bu yerlerden ürün alanları uyarıyor.

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Leicester Üniversitesi'nde Klinik Mikrobiyoloji alanında öğretim görevlisi olan Dr. Primrose Freestone, ikinci el giysilerin genellikle 'mikrop içinde yüzdüğünü' söyleyerek uyarıyı destekleyen uzmanlardan.

Cornell Üniversitesi'nde tekstil bilimi uzmanı Frances Kozen, mağazadan alınan kıyafetlerin kumaşlarının da; yumuşatıcı, leke tutmaz kaplama, su geçirmez ve küf önleyici gibi kimyasallar kullanıldığını, bunların da kaşıntı, kızarıklık veya cilt hassasiyetine yol açabileceğini söyledi.

YIKANMAMIŞ KUMAŞLARA TUTUNUYOR

Dermatolog Dr. Charles Puza da TikTok üzerinden paylaştığı bir videoda, nereden alırsak alalım giydiğimiz kıyafetleri mutlaka yıkamamız gerektiğini vurguladı ve bunun cilt sağlığı açısından önem taşıdığını söyledi ve ekledi: “Patojenler yıkanmamış kumaşlara tutunabilir ve onları giyen herkese bulaşabilir.”

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2024'TEN BERİ HASTALIKLA OLAN YOLCULUĞUNU KAYDEDİYOR

Enfeksiyon; deride küçük ve kabarık yaralarla kendini gösteriyor. Her ne kadar acı verici görünse de uzmanlara göre genellikle zararsız ve tedavi gerektirmeyen bir durum ancak bu örnekte, Ağustos 2024'ten bu yana hastalıkla olan yolculuğunu kaydeden TikToker, enfeksiyonun doğrudan kirli ikinci el mağazadan geldiğine inanıyor.

Molluscum contagiosum bir poxvirus'tan kaynaklanır ve ciltten cilde temas, havlu gibi kontamine nesneler ve bazı durumlarda cinsel temas yoluyla yayılır. Kaynak: Daily Mail

Dermatolog Yasemin Fatih Amato, bu tür ikinci el kıyafetlerin, önceki kullanıcıdan kalan ter, deri kalıntıları, mikroorganizmalar veya dış ortamdan gelen kir ve kimyasallarla temas etmiş olabileceğini, bunun da ciltte tahrişe, alerjik reaksiyonlara veya enfeksiyonlara neden olabileceğini söyledi ve giysiler aracılığıyla bulaşabilecek başlıca enfeksiyon türlerini sıraladı

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*Kasık mantarı gibi mantar enfeksiyonları

*Bakteriyel enfeksiyonlar

*Uyuz ve bit gibi parazitler

*Siğiller gibi viral cilt enfeksiyonları





BULAŞICI HASTALIKLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR REZERVUAR

Dr. Primrose Freestone, "İkinci el modası, birçok tüketici tarafından gardıroplarını genişletmenin daha ucuz ve çevre dostu bir yolu olarak görülüyor ancak bir sonraki ikinci el alışverişinizi yapmak için ne kadar heyecanlı olsanız da, önce onu uygun şekilde dezenfekte etmeniz önemlidir. Çünkü giysiler aslında birçok bulaşıcı hastalık için önemli bir rezervuar olabilir.” dedi ve giysilerinizi nasıl temizleyeceğiniz konusunda da tavsiyelerde bulundu:

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* Yeni satın aldığınız ikinci el giysileri deterjanla yaklaşık 60°C sıcaklıkta yıkayın. Bu sadece giysilerdeki kiri temizlemekle kalmayacak, aynı zamanda mikropları uzaklaştıracak ve patojenleri etkisiz hale getirecektir.

* Soğuk su, giysilerdeki patojenlerden kurtulmak için aynı etkiyi göstermez.

* Bu nedenle, yüksek sıcaklıkta yıkama mümkün değilse, mevcut mikropları öldürmek için bir çamaşır dezenfektanı kullanın.

* İkinci el giysilerinizi diğer çamaşırlarınızla birlikte yıkamayın, giysilerin çapraz kontaminasyonunu azaltmak için ikinci el giysileri başlangıçta normal çamaşırlardan ayrı yıkayın.

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* İkinci el giysileri ayrı bir yerde antibakteriyel çamaşır deterjanı ile elde ısıttığınız su içinde (kaynar değil) suda 2-3 saat bekletin. Bu mevcut patojenleri ortadan kaldıracaktır. Ardından normal bir makinede yıkayın.

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MANTAR VE BAKTERİYEL HASTALAIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Yıkanmadan giyilen kıyafetlerin ciltte kızarıklık, kaşıntı, döküntü gibi alerjik tepkilere ve enfeksiyonlara yol açabileceğini, özellikle hassas cilde sahip bireylerde mantar veya bakteriyel hastalıkların bulaşma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirten Amato bu tür hastalık risklerini önlemek için riskleri tüketicilerin alması gereken önlemler hakkında şunları söyledi:

* Tüm ikinci el veya denenmiş giysileri kullanmadan önce mutlaka yüksek ısıda yıkayın.

* İç çamaşırı, mayo, çorap gibi kişisel giysileri ikinci el almaktan kaçının.

* Antibakteriyel deterjanlar veya dezenfektan katkılı çamaşır ürünleri tercih edin.

* Ütüleme gibi yüksek ısı uygulamaları da mikroorganizmaları yok edebilir.

Amato, bulaşıcı enfeksiyon riskini tamamen ortadan kaldırmanın zor olsa da giysilerin buharlanması, deneme kabinlerinin temizliği mağazaların hijyen politikaları ve tüketicinin kişisel önlemleriyle bu risklerin büyük ölçüde azaltılabileceğini sözlerine ekledi:

Cilt enfeksiyonları konusunda özellikle bu gruplar daha hassas veya risk altındadır. Bebekler ve küçük çocuklar

Yaşlı bireyler

Alerjik cilt yapısına sahip olanlar

Egzama, dermatit gibi cilt hastalıkları bulunan kişiler

Bağışıklık sistemi zayıf olanlar (örneğin kanser tedavisi görenler, kronik hastalar)



KAYNAK: Dr. Yasemin Fatih Amato



ENFEKTE BÖLGEDE YUMRULAR OLUŞUYOR

Daily Mail’de yer alana habere göre, enfeksiyona, poxvirus ailesine ait olan molluscum contagiosum virüsü neden olur. Bu virüs özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için tehlikelidir. Virüs vücuda girdiğinde ciltte lekeler oluşmaya başlar. Enfekte bölgelerde yumrular oluşturabilir. Kaşınması ise virüsün vücuda yayılmasına neden olabilir. Bu durum genellikle kendiliğinden geçse de iyileşmesi altı ay ile iki yılı bulabilir.

Mayo Clinic'e göre belirtiler arasında kabarık, yuvarlak, deri renginde veya tipik olarak çapı altı milimetreden küçük şişlikler ve kaşıntılı cilt yer alır.

Molluscum contagiosum ABD'de son derece yaygındır ve kendi kendine geçtiği için kesin görülme oranı bilinmiyor.

Yılda yaklaşık altı milyon Amerikalıyı enfekte eden bu virüs kaynaklı vakaların çoğu 1- 14 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor. Molluscum contagiosum ölümcül bir hastalık değildir ve doğrudan ölüme neden olmaz. Kaynak: Daily Mail

En yaygın olarak enfekte bir kişiyle doğrudan ciltten cilde temas yoluyla yayılır. Ancak temiz olmayan giysiler de hastalığın yayılmasını kolaylaştırabilir. Çoğu durumda hafif belirtilere neden olur veya hiç belirti göstermez.