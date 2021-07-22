Satı isminin anlamı nedir? Satı ne demek? Satı adının özellikleri, analizi ve kökeni

Satı, ülkemizde yaygın olarak kullanılan isimlerden biridir 2021 yılı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 37 bin kişi bu adı taşıyor.

Satı İsminin Anlamı Nedir? Satı Ne Demek?

Satı isminin dört farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Yol gösteren, önder, öncü

İkinci Anlamı: Işık saçan, parlak, parıltılı, şaşaalı

Üçüncü Anlamı: Yüksek bir konumda olan, makam ve mevki sahibi

Dördüncü Anlamı: Uzun ve sağlıklı bir ömür süren

Satı İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 4

Uğurlu sayısı: 12

Renk sembolü: Mavi

Satı İsminin Analizi

Harf analizine göre Satı isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- İnce eleyip sık dokur ve ayrıntılara büyük önem verir.

2- Sırlarını herkesle paylaşmaz.

Satı Adının Kökeni

4 asırdır kullanılmakta olan Satı ismi Arapça kökenlidir.

Satı İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- İpek

2- Saadet

3- Selin

4- Sinem

5- Seda

6- Şeyma

7- Buket

8- Sena Nur

9- Gözde

10- Suna

Satı İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Satı ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.