Satı isminin anlamı nedir? Satı ne demek? Satı adının özellikleri, analizi ve kökeni
Dilimize Arapçadan geçmiş olan Satı isminin sözlük anlamı öncü ve liderdir. Bununla birlikte, bu isim yüksek, ulu, parlak ve göz alıcı gibi anlamlara da gelir. Münir, Ziya, Şule, Zehra ve Enver gibi çok kullanılan isimler ile Satı eş anlamlıdır. Satı isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Satı, ülkemizde yaygın olarak kullanılan isimlerden biridir 2021 yılı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 37 bin kişi bu adı taşıyor.
Satı İsminin Anlamı Nedir? Satı Ne Demek?
Satı isminin dört farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Yol gösteren, önder, öncü
İkinci Anlamı: Işık saçan, parlak, parıltılı, şaşaalı
Üçüncü Anlamı: Yüksek bir konumda olan, makam ve mevki sahibi
Dördüncü Anlamı: Uzun ve sağlıklı bir ömür süren
Satı İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 4
Uğurlu sayısı: 12
Renk sembolü: Mavi
Satı İsminin Analizi
Harf analizine göre Satı isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- İnce eleyip sık dokur ve ayrıntılara büyük önem verir.
2- Sırlarını herkesle paylaşmaz.
Satı Adının Kökeni
4 asırdır kullanılmakta olan Satı ismi Arapça kökenlidir.
Satı İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- İpek
2- Saadet
3- Selin
4- Sinem
5- Seda
6- Şeyma
7- Buket
8- Sena Nur
9- Gözde
10- Suna
Satı İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Satı ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.