Şaşılıkta erken tedavi göz sağlığı için oldukça önemli

Şaşılığın tanımını yapan Opr. Dr. Murat Ayan, "Gözlerin birbiriyle olan paralel bozulması olayıdır. 6 adet kas vardır, gözü hareket ettiren bunlardır. Bu kaslar aynı noktaya bakışta gözün koordineli bir şekilde hareket etmesini sağlar. Kasların dengesizliği, birinin aşırı çalışması, gözün kaymasına sebep olur. Gizli, ara ara ve devamlı kayma gibi durumlar olarak ayırabiliriz. İçe kaymalar erken yaşta başlar, onun dışında dışa kayma ara ara kayma şeklinde gösterebilir. Yaşla birlikte bu durum ara ara ve devamlı kayma gibi ortaya çıkabilir. Yalancı şaşılık bebeklerde görülen bir durumdur. Burun kökünün basık olmasından kaynaklanan ya da yüz simetrisine bağlı gözlerde kayma varmış gibi görünür. Gerçek kayma değildir, bu duruma tedavi gerekmez zamanla ortadan kaybolur” dedi.

Nedenleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?



Şaşılığın nedenlerini anlatan Opr. Dr. Ayan, “Aile de şaşılık olması, göz tembelliği, doğumsal sebepler, travma, yüksekten düşme gibi sebepler şaşılığa sebep olabilir. Kas felçlerine bağlı sinirlerde bozulmalara bağlı olur. Çocukluk çağında ara ara olan kaymalar belirli yaşta devamlı hale gelebilir. Gözlerin farklı yöne bakmasıyla şaşılık tespit edilir. Baş ağrısı, çift görme, parlak ışıkta tek gözünü kapatma, görmek için başını çevirme gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Bunun için bebek olsun, çocuk olsun, yetişkin olsun mutlaka erken ve periyodik muayeneler çok önemlidir. Kişinin hayat, iş ve eğitim kalitesini doğrudan etkileyen şaşılık tedavisinin mutlaka uzman eller tarafından yapılması önemlidir. Şaşılık tedavisinde çeşitli uygulamalar vardır. Burada şaşılığın altında yatan neden ortaya çıkarılarak uygun tedavi uygulanır. Tedavi ne kadar erken olursa, göz sağlığı için o kadar önemlidir. Bazı şaşılıklar ameliyatsız tedavi ile düzelirken, bazıları yalnızca cerrahi müdahale ile düzeltilebilir. Ender bazı şaşılıklarda başarılı tedavi imkanları yoktur. Ancak günümüzde, tedavisi mümkün olmayan birçok şaşılık çeşitlerinde tedavi yapılabilmektedir" diye konuştu.