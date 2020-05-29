Sarp isminin anlamı nedir? Sarp ne demek

Peki değişik anlamı ile beraber Sarp ismi erkek çocukları için kullanılabilir. Türkçe karşılığı olarak ise, ‘Dik, çıkması ve geçilmesi zor’ şeklinde ifade edilir. Aynı zamanda çetin ve sert şeklinde bir anlamı olduğunu da dile getirmek mümkün.

Sarp İsminin Anlamı

Sarp ismi erkek çocukları için kullanılan güzel bir addır. Rengi mavidir. Aynı zamanda bu ismin kökeni Türkçeden geldiğini söylemek mümkündür. Orta Asya üzerinden Anadolu'ya geçmiş ve tarih boyunca sürekli kullanılmış en güzel isimlerden biridir. Değişik anlamları üzerinden erkek bebekler için kullanılabilir.

- Çetin, şiddetli ve sert,

- Çıkması ve geçilmesi zor olan ya da dik,

Bu doğrultuda belli başlı bazı yamaçlar ya da bu gibi farklı alanlar için Sarp ismi kullanılmaktadır. Bu doğrultuda aynı zamanda gündelik yaşamda sözcük olarak da değerlendirildiğini söylemek mümkündür. Ancak özellikle isim şeklinde çok sevilen bir ad olarak öne çıkıyor. Medyada ya da basın üzerinden de çok fazla bilinen ve duyulan bir isimdir. Erkek bebekler için tek başına ya da başka isimlerle bir araya getirerek kullanabilirsiniz. Özel anlamları ile beraber erkek çocukları için en uyumlu isimler arasındadır.