Sarımsak Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Sarımsak Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Sarımsak yağının içinde bol miktarda A, B ve C vitamini bulunuyor. İçeriğindeki vitaminlere ek olarak içinde sarımsak yağının içinde çeşitli amino asitler, demir ve iyot gibi vücuda yararlı pek çok da mineral yer alıyor.

Sarımsak Yağı Nedir?

Sarımsak yağı, buhar damıtma tekniği ile hazırlanan bir bitkisel yağ çeşididir. Bu yağ, ezilmiş sarımsağın yoğunlaşması ile kullanılarak damıtılarak elde edilir. Sarımsak yağının içinde bulunan en yoğun bileşen, “dialil disülfür” gibi uçucu sülfür bileşikleri, yağın karakteristik özelliklerini belirler.

Sarımsak Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Sarımsak yağı, buhar damıtma tekniği kullanılarak ezilen sarımsak yoğunlaştırılarak kullanılır. Damıtılarak elde edilen sarımsak yağı, tipik olarak keskin bir kokuya ve kahverengimsi ve sarımsı bir yapıya sahiptir. Yaklaşık 1 gram damıtılmış sarımsak yağı elde etmek için 500 gram sarımsak kullanmak gereklidir. Buharlı damıtma yöntemi ile elde edilen sarımsak yağı, taze sarımsağa göre yaklaşık 900 kat daha keskin bir aromaya sahip olur.

Sarımsak Yağı Ne İşe Yarar?

Sarımsak yağı, en az sarımsak kadar etkili ve vücuda faydalıdır. Sarımsak yağı, cilt sorunlarının giderilmesine yardımcı olur ve akne oluşumunu önler. Antibakteriyel, antiviral ve antifungal özellikleri sayesinde vücutta mantar, bakteri ya da virüs nedeni ile oluşabilecek hastalıklara karşı korumaya yardımcı olur. Pek çok kanser türünü önlemeye yardımcı olur. Ayaklarda ve vücudun pek çok yerinde meydana gelen mantar oluşumunun önlenmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Saçların güçlendirilmesine ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

Sarımsak Yağı Neye İyi Gelir?

Sarımsak yağı, faydaları saymakla bitmeyen mucizevi bir bitkisel yağdır. Beyin sağlığını geliştirmeye yardımcı olur. Sarımsak yağının nefes ya da vücut kokusunu önleme, mide ekşimesini azaltma, ağızda ve boğazda yanma oluşumunu önleme, gaz, bulantı, kusma, ishal gibi sorunları giderme özellikleri de vardır.

Sarımsak Yağı Faydaları

Sarımsak yağı, antifungal ve antiviral, antibakteriyel özellikleri olduğu için vücudu bakteri, mantar ya da virüs nedeni ile oluşabilecek pek çok hastalığa karşı korumaya yardımcı olur. Var olan hastalıkların da hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.

Ciltte meydana gelen sivilce, akne gibi cilt sorunların önüne geçer. Sivilcelerin kısa sürede yok olmasına yardımcı olur.

Mantar önleyici özelliği sayesinde ciltte, ayaklarda ve vücudun belirli bölgelerinde meydana gelen mantar oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Sarımsak yağı, tansiyonu önlemeye yardımcı olur. Kalp ve damar hastalıklarından korunmayı büyük ölçüde kolaylaştırır.

Kaslarda meydana gelen ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Güçlü antioksidan özellikleri sayesinde beyin fonksiyonlarının düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Antibakteriyel özellikleri sayesinde diş ve diş etlerinde meydana gelen ağrılara hızlı bir çözüm olur.

Sindirime yardımcı olur ve hazımsızlığın giderilmesini sağlar.

Bağırsaklar üzerinde etkili olan bu yağ, kabızlık sorununun giderilmesinde de etkilidir.

Sarımsak Yağı Nasıl Kullanılır? Sarımsak Yağı Kullanımı

Sarımsak yağı, hem yemeklere katılarak hem de cilde ve saça sürülerek kullanılabilen bir bitkisel yağ türüdür. Ancak bu yağ, çok güçlü bir yağ olduğu için zeytinyağı, badem yağı gibi farklı yağlarla karıştırılarak kullanılması gerekiyor. Sarımsak yağını yemeklerde, zeytinyağı ile karıştırarak kullanabilirsiniz.