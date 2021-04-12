Sarımsak Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Sarımsak Kürü Faydaları Ve Tarifi

Sarımsak kürü pek çok hastalık için kullanılabilecek doğal yöntemlerden birisi olup faydası saymakla bitmiyor. Damar hastalıkları, kalp rahatsızlıkları ve daha nice sıkıntıları gidermek için sarımsak kürü en iyi yöntem olarak bilinir.



Sarımsak Kürü Nedir?



Sarımsak kürü iki doğal şifa kaynağı ile limon ve sarımsağı belirli ölçülerde karıştırılıp dinlenmeye bırakıldıktan sonra elde edilen kürdür. Tamamen doğal yöntemler kullanılarak hazırlanan sarımsak kürü birçok hastalığı iyileştirmek için günümüzde hala yaygın olarak başvurulan yöntemler arasında bulunur.



Sarımsak Kürü Ne İşe Yarar?



Sarımsak kürü özellikle kalp ve damar tıkanıklığı, tansiyon ve de sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkların getirdiği olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yarıyor. İçerdiği doğal özler, mineraller ve vitaminler sayesinde birçok hastalığı kalıcı bir şekilde tedavi ediyor.



Sarımsak Kürü Neye İyi Gelir?



Sarımsak kürü günümüzde insanların çokça sıkıntı yaşadığı damar sertliği ve tıkanıklığa konusunda oldukça etkilidir. Özellikle kötü alışkanlıkların oluşturduğu olumsuz etkileri hızlı bir şekilde tedavi ederek daha sağlıklı bir yaşam sürdürme imkanı veriyor. Kalıtsal olmayan ve kişilerde sonradan ortaya çıkan hastalıklarda da oldukça etkili bu kür vücudun daha iyi bir şekilde işlev göstermesine katkıda bulunuyor.



Sarımsak Kürü Nasıl Yapılır? Sarımsak Kürü Tarifi



Sarımsak kürü yapabilmek için ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeler oldukça az olup neredeyse her evde bulunmaktadır. Yapılacak miktara göre değişkenlik gösteren bu kür 1 litre saf limon suyuna 20 diş sarımsak olacak şekilde ölçeklendirilir. Ayrıca hazırlanan bu karışımın dinlenebilmesi ve ideal koşullarda kür haline gelebilmesi için cam saklama şişesi kullanmanız tavsiye edilir. Sarımsak kürünün hazırlanma aşaması ise;



- 20 diş sarımsağı yıkamadan soyun.

- Havan yardımı ile sarımsakları suyu çıkana kadar ezin.

- Önceden hazırladığınız cam kavanoz içerisine ezilmiş olan sarımsakları ekleyin.

- 1 litre olacak şekilde saf limon suyunu sarımsakların üzerine sıkın.

- Karışımı en etkili şekilde hazırlayabilmek için limonların ışık ile muhafaza etmesini engelleyebilirsiniz.

- Çekirdekleri ile birlikte limonları ekledikten sonra kavanozun kapağını iyice sıkın.

- Işık almayacak şekilde kavanozu sardıktan sonra işlem tamamlanmış olacaktır.



En iyi kürü elde edebilmek açısından karışımı 25 gün boyunca her gün çalkalamanız gerekir. Bu süre içerisinde ışık almaması, kapağının açılmaması ve herhangi bir şekilde hava ile temas etmemesi gerekir.



Sarımsak Kürü Faydaları



Sarımsak kürü denilince akıllara gelen ilk şey damar hastalıklarını ortadan kaldırmasıdır. Özenli bir şekilde hazırlanmış olan sarımsak kürü damarlarda oluşan sertlik, tıkanıklık, şişlik ve benzeri durumları ortadan kaldırır. Kolesterole doğrudan etki ederek düzenlenmesini sağlar.



Bunun yanında vücutta bulunan gereksiz yağların yakılmasını hızlandırır. Alerjenler ile doğrudan savaşıp bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücutta bulunan gereksiz toksinler ve zararlı mikroorganizmaların atılmasına katkıda bulunur. Şeker oranını dengeleyip daha dinç hissetmenize olanak verir. Oluşan nedenleri kısa süre içerisinde atma ve yenilerinin olmasına engel olma gibi birçok etkisi bulunuyor.



Sarımsak Kürü Kullanımı



25 gün boyunca dinlenmeye bıraktıktan sonra kullanıma hazır hale gelen sarımsak kürünü kahvaltılardan önce içmeniz tavsiye edilir. Yarım çay bardağı olacak şekilde kahvaltıdan 30 dakika önce tüketeceğiniz sarımsak kürünü içmeden önce çalkalamalısınız. Son olarak sarımsak kürünü sadece 25 gün boyunca kullanıp sonrasında 10 günlük bir ara vermeniz tavsiye edilir.