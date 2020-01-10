Sarımsak alerjisi ölüme bile neden olabiliyor

2 yaş altı çocuklarda ölüme bile neden olabilir

Genetik nedenler dışında çevresel etkenlerin tetiklediği kompleks bir hastalık grubu olan besin alerjisinin gelişmiş ülkelerde çocukların yaklaşık yüzde 5 ila10’unda görüldüğünün altını çizen Nacaroğlu, dünya genelinde 2 yaş altı çocuklarda besinlerin en önde gelen anafilaksi nedeni olduğunu aktardı ve “Sarımsak alerjisi nadir görülmesine rağmen tüketimine bağlı anafilaksi gibi hayatı tehdit edici ciddi reaksiyonlar görülebiliyor. Bu konuda çok dikkatli olunması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Sarımsak alerjisinin belirtileri nelerdir?

Sarımsak içeren gıda tüketimi sonrası aniden başlayan vücutta yaygın kızarıklık,

Kaşıntı,

Gözlerde-dudakta şişme,

Kusma,

Öksürük ve hışıltı şikayetleriyle görülür.

Anafilaksi bulgusu ile gelen hastalara acil müdahalesi yapıldıktan sonra şüpheli besinin bulunması amacıyla gerekli testlerin yapılması gerekir.

Eğer sarımsak alerjisi şüphesi var ise kanda sarımsak için özgül alerji düzeyi bakılabilir ve cilt testinde sarımsak proteinine karşı duyarlılık araştırılır.

Hastalara anafilaksi gibi hayatı tehdit edici durumlarda kullanılmak üzere adrenalin otoenjektörü reçete edilir. Ayrıca sarımsak proteini diyetinden çıkartılarak izleme alınır.

Sarımsağa benzer protein yapısı nedeniyle soğan, kuşkonmaz ve pırasa gibi zambakgiller ailesindeki diğer sebzeleri de dikkatli tüketmesi gerekiyor.