'SARI SERUM' TEHLİKESİ | ‘Ben yaptırıyorum bir şey olmadı’ demeyin! 10 kez yaptırırsınız bir şey olmaz 11'inci kez sizi canınızdan edebilir'

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Grip veya soğuk algınlığı gibi hastalıklar sonrası bir an önce ayağa kalkmak isteyenlerin gözdesi sarı serumların mutlaka doktor gözetiminde ve hastane ortamında uygulanması gerekiyor. Ama bu serumları pek çok insan ya evine tanıdığı bir sağlık görevlisini çağırarak yaptırabiliyor, ya sosyal medyadan bu işi yapan insanları arayarak ya da eczaneden reçetesiz bir şekilde alıp kliniklere giderek taktırabiliyor. Zararsız gibi görünen bu serumlar maalesef bir an önce ayağa kalkmak isteyenleri canından edebiliyor. O talihsiz insanlardan biri de 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan.

Afyonkarahisar'da grip ve boğaz ağrısı şikayeti ile özel bir kliniğe giden Mehmet Gündoğan'a 'sarı serum' bağlandı. Klinikte fenalaşan Gündoğan, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

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Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunan eşinin iddiasına göre Gündoğan’a alerji testi yapılmadan sarı serum takıldı. Serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülen ve orada yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan kliniğe ilişkin soruşturma izin talebinde bulunulduğu, klinikten alınan başka bir 'sarı serum' örneğinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Diğer yandan özel klinikten olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Kaynak: DHA

“Ben hep yaptırıyorum, bugüne kadar bana hiçbir şey olmadı” diyen birçok insan tehlikenin hâlâ farkında değil ancak uzmanlar uyarıyor: "10 kez yaptırırsınız bir şey olmaz, 11'inci kez sizi canınızdan edebilir."

Peki, ölüme neden olabilen bu serumları isteyen herkes reçetesiz satın alabiliyor mu?

Özel kliniklerde her isteyene uygulanıyor mu?

Bu serumlar hangi durumlarda hastaya uygulanıyor?

Serum öncesi mutlaka alerji testi yapılmalı mı?

Bu serumları daha önce defalarca yaptırmış ve sorun yaşamamış olan bir kişi için artık risk yoktur diyebilir miyiz?





Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Ertuğrul Ak, Hurriyet.com.tr okurları için sorularımızı yanıtladı.

1) Ölüme neden olan bu serumları isteyen herkes eczaneden reçetesiz alabiliyor mu?

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B vitamini ve multivitamin kompleks ampulleri herkes tarafından eczaneden alınabilen ve reçetesiz satılan ilaç grubundadır.

2) Özel kliniklerde her isteyene uygulanıyor mu?

Ülkemizde damar yolu veya kas içi enjeksiyon gibi girişimsel işlemler sadece doktor kontrolü ile yapılması gereken işlemlerdir. Hekim talebi veya reçetesi olmadan bu tür vitamin tedavilerinin uygulanması yasal ve tıbbi olarak uygun değildir.

GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ HASTALIKLARDA SERUM TEDAVİSİ UYGUN DEĞİL

3) Bu serumların asıl amacı nedir? Hangi durumlarda hastaya uygulanıyor?

Vitamin tedavilerinin asıl kullanım amacı tıp literatüründe öncelikle eksiklik olduğu düşünülen durumlarda ve bazı özel durumlarda uygulanması gereken tedavilerdir. Ülkemizde yaygın olan anlayış gereği grip ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarında bu tedavilerin yapılması ve hasta tarafından talep edilmesi uygun bir tıbbi yaklaşım değildir. Tıpta kullanım alanı bazı özel durumlar dışında kısıtlıdır.

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SERUM ÖNCESİ ALERJİ TESTİ YAPILMAZ

4) Hastanelerde uygulanmadan önce hastaya mutlaka alerji testi yapılmalı mı?

Tıp literatüründe bir tedavi uygulanırken kâr-zarar oranı düşünülerek karar verilir. Yapılacak vitaminli serum tedavisi veya diğer tedaviler ile alakalı bir alerji testi bulunmamaktadır. Bu nedenle özel kullanım alanları dışında gerekli olmayan hiçbir tedavi hastalar tarafından talep edilmemeli, doktor tavsiyesine uyulmalıdır.

Özellikle kış aylarında sosyal medyada evlere gelerek bu serumları yaptıklarını söyleyen hesapların arttığını belirten Antalya Tabip Odası Başkanı Hüseyin Can Ertürk, “Evde sağlık personeli tarafından yapılsa bile tehlikeli. İnsan vücuduna dışarıdan giren tüm maddelere karşı alerji gelişebilir. Alerji geliştiği zaman hastane ortamı olmazsa bir işlem yapamazsınız. Mesela solunumu gitti, kalbi durdu. Hastanede olsanız müdahale edilerek kurtarılabilir ancak evde yaparsanız hastayı kaybedersiniz. 1 milyon kişiye yaparsınız, 1 kişinin alerjisi vardır, o kişi yaşamını yitirir. Bu işlemler para kazanmak için yapılan işlemlerdir” ifadelerini kullandı. Kaynak: DHA

KOMPLİKASYON GELİŞTİĞİNDE ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

5) Bu serumları hastanede yaptırmak neden önemli?

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Geçirilen hastalık nedeniyle girişimsel olarak tabir edilen iğne enjeksiyonu ve serum tedavileri, alerji ve komplikasyon gelişme riski nedeniyle hastane veya yetkili merkezlerde doktor gözetiminde uygulanmalıdır. Gelişen komplikasyonu erken fark edilmesi, gerekli ekipman ve personel yardımı ile acil müdahalenin sağlanabilmesi hayati önem taşımaktadır.

Sosyal medyadan ilan verilen hesaplarla iletişim yalnızca mesajlaşma yoluyla kurulabiliyor. Herhangi bir telefon numarası paylaşılmıyor. Ev ya da işyeri adresi isteniyor. Ödeme nakit alınıp fiş ya da fatura verilmiyor. Eve ya da işyerine gelip sarı serum uygulanmanın ücreti de adresin konumuna göre, 1500- 2 bin lira arasında değişiyor. Sarı serumun yanında ağrı kesici istendiği takdirde 200 lira daha ödeme alınıyor. Kaynak: DHA

6) 'Bu serumları daha önce defalarca yaptırmış ve sorun yaşamamış olan bir kişi için risk yoktur' diyebilir miyiz? Kişinin o vitamindeki etken maddeye alerjisinin olmaması, bundan sonra da olmayacağı anlamına gelir mi? Mesela ben 10 kez yaptırdım bir şey olmadı, 11'inci uygulamada sorun yaşama ihtimalim var mı?

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Evet, var. Daha önce yapılan tedavilerde alerjik reaksiyon gelişmemiş olması, bu girişimde gelişmeyeceği anlamına gelmemektedir. Komplikasyon riski her zaman mevcuttur.

HASTALIK BELİRTİLERİNİ GİZLEYEBİLİR

7) Sarı serum uygulaması özellikle enfeksiyon kaynaklı hastalıklarda belirtileri baskılayarak sorunun çözümünü geciktirir mi?

Tıp hekimi tarafından uygun görülmeden uygulanan her tedavi hasta için risk taşımaktadır. Serum içine ilave edilen diğer medikal ilaçlar hastalık belirtilerini gizleyip baskılayarak hastalık tanısını saptamada gecikmelere sebep olabilmektedir.