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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 17.08.2020 - 18:47,Son Güncelleme:

Sardunya bakımı nasıl yapılır?

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Sardunya bakımı nasıl yapılır?
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Bulunduğu ortama uyum sağlayabilen sardunya hoş görünümünün yanı sıra dayanıklı ve kolay bakımıyla da en çok tercih edilen bitkilerden biri. Peki evde sardunya yetiştirirken nelere dikkat edilmeli? Bakımı nasıl yapılmalı?

Sardunya, güneş ışığını seven bir bitki. Ancak yaz aylarında düzenli olarak sulanmalı. Bunun için de toğrağın nemine göre karar verilebilir. Çiçeğinizin toprağı kuru ise sulama yapılmalı. Yaz aylarında sıcak havalarda haftada 2 veya 3 defa sulama yapılması yeterlidir.

Dayanıklı bir çiçek olan sardunya, bulunduğu ortama kolayca uyum sağlar. Ancak soğuk havalarda rüzgardan korunmalı. Ayrıca çok soğuk havalar yapraklara hasar verebilir.

Bitki bakımı düzenli yapıldığı takdirde sağlıklı ve güzel çiçekler verebilir. Sararan ve kuruyan yaprakları bitkiden ayırmayı da ihmal etmemelisiniz. Çünkü, çiçeğinizin kurumasına neden olabilir.

Toprak bakımını yaparken de kökü tutan toprağın parçalanmamasına özen gösterin. Ardından yeniden saksıya yerleştirin.

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