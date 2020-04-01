Sara İsminin Anlamı Nedir? Sara Ne Demek?

Sara İbranice kökenli bir isimdir. İbraniceden Türkçeye geçen bu isim çok yaygın olmasa bile eski zamanlardan bu yana Türkiye'de kullanılıyor. Daha çok kız çocukları için verilen bu isim, günümüzde de internette araştırılan ve merak edilen adlardan biri haline geldi.

Sara İsminin Anlamı

Sara isminin farklı anlamları bulunmaktadır. İbraniceden Türkçeye gelen ve beğeni toplayan bir isim olarak öne çıkıyor.

- Prenses,

- Hatice İbrahim'in hanımı,

- Katkısız, temiz ve halis,

Bu anlamlara bağlı olarak Sara ismini kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu ismin Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediği de merak edilenler arasında yer alıyor. Sara adı Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Özellikle hem okunuşu hem de anlamı ile büyük beğeni toplayan bu isim, Türkçede çok yaygın olmayan adlardan biridir. Ancak son dönemlerde popüler hale geldiğini söylemek gerekir. Özellikle prenses anlamı ile beraber çok daha fazla ilgi topluyor. Kız çocuğunuz için bu ismi verebilirsiniz. Okunuş açısından ise (Sa:ra) şeklinde dile getirilmektedir. Sevilen bir isim olarak duyulmaya başlayan Sara ismi Türkçeye tam anlamıyla yerleşmiş adlardan biridir.