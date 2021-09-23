Sapyoseksüel nedir? Sapyoseksüel erkek ve kadın ne demek?

Sapyoseksüel günlük yaşantımıza giren ilginç terimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Anlamı sıklıkla araştırılan sapyoseksüel ne demek, nedir? Sapyoseksüel erkek ve kadın özellikleri nelerdir? Detayları haberimizde…

SAPYOSEKSÜEL NEDİR?

Sapyoseksüel kelimesi dış görünüş ve fiziksel görünümden önce zeka, entelektüel seviye ve kültür düzeyi gibi kriterlerden etkilenen insanları tanımlamak için kullanılır. Kelimenin kökeni ise akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan "sapien" ile "sexualis" kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. İnsanın bedeninden ziyade beynine duyulan hayranlık hissine sahip kişiler olan sapyoseksüeller, zekayı en önemli tahrik edici unsur olarak görürler.

SAPYOSEKSÜEL ERKEK VE KADIN NE DEMEK?

Kültür düzeyi, eğitim durumu, espri yeteneği ve mizah anlayışı da sapyoseksüel kişiler için önemli kriterlerdendir. Bir sapyoseksüel, ona gönderdiğiniz etkileyici bir fotoğraftan değil, onunla mesajlaşırken dil bilgisi kurallarına ne kadar dikkat ettiğinize bakar ve bundan etkilenir.

Ayrıntıclık ve mükemmeliyetçilik de sapyoseksüel bireyler arasında oldukça yaygındır. İş yaşamında genelde başarılı kişiler olan sapyoseksüel erkek ve kadınlar kolay kolay beğenmeyen seçici insanlardır.

Fiziksel olarak ortalamanın üstünde olan ancak ortalama zekaya sahip birini çekici bulmayan sapyoseksüel erkek ve kadınlar, birine karşı cinsel çekim duyabilmesi için karşıdaki kişinin ileri düzeyde bir zekaya ve entelektüel seviyeye sahip olmasının gerekli olduğu yapılan araştırmalar sonucu ortaya konmuştur.

Bilimsel araştırmalar sapyoseksüel kişilerin, zekası yüksek olan birinin düşüncelerinden ve davranışlarından etkilenmenin de ötesinde zekası yüksek olan biriyle, karşılaştıklarında cinsel olarak da uyarıldıklarını ortaya koyuyor.