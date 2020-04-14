Sanem İsminin Anlamı Nedir? Sanem Ne Demek?

Sanem Arapça kökenli olan ve Türkçeye yerleşmiş isimlerden biridir. Kız çocukları için kullanılan bu güzel isim, aynı şekilde güzel anlamı ile de ilgi görüyor. Türkçede tabir edilen ifadesi ise ‘güzel kadın’ şeklinde yer almaktadır.

Sanem Ne Demek?

Arapça kökenli bir isim olarak Sanem Türkçede ‘güzel kadın’ anlamıyla bilinmektedir. Aynı zamanda Arapçada bazı ifadelere göre ‘put’ olarak da geçtiği biliniyor. Ancak Türkçede daha çok güzel kadın tabiri üzerinden ifade edildiğini dile getirmek mümkün.

Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşan ve kız çocukları için en fazla kullanılan Türkçedeki isimlerden biridir. Eğer minik yavrunuz için güzel bir isim arıyorsanız Sanem adı en önemli alternatifler arasında yer almaktadır.

Sanem ismi aynı zamanda tek başına kullanılabildiği gibi farklı isimlerle bir araya getirilebilir. Güzel bir bütünlük oluşturulabilir ve keyfi kullanılabilir. Karakteristik özellikleri arasında sağduyulu, cesur ve hayalperest gibi unsurlar yer almaktadır. Merak edilen konulardan biri de Sanem isminin Kur'an'da geçip geçmediğidir. Sanem adı Kur’an-ı Kerim'de yer almayan isimlerden biridir.