Sandal Ağacı Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Sandal Ağacı Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Sandal ağacı yağı, sahip olduğu etkileyici güzellikteki kokusunun yanı sıra zengin içeriği ile de insan vücuduna pek çok açıdan fayda sağlayan bir etki ortaya koymaktadır.



Sandal Ağacı Yağı Nedir?



Sandal ağacı yağı, adından da anlaşılacağı gibi, sandal ağacının köklerinin ve gövdesinden elde edilen ve oldukça hoş bir kokuya sahip olan bitkisel bir yağdır. Sandal ağacı yağının kokusu ise; tatlı, odunsu ve yumuşak bir esans barındırır.



Sandal Ağacı Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?



Sandal ağacı yağı yapımı için, sandal ağacının kökleri ve gövdesindeki çeşitli kısımlarına sıkım yöntemleri uygulanır. Bu sayede bitkisel bir yağ olarak tabir edilen sandal ağacı yağı elde edilir.



Sandal Ağacı Yağı Ne İşe Yarar?



Çok hoş kokuya ve sağlık açısından da oldukça faydalı içeriklere sahip olan sandal ağacı yağı; özellikle saç ve cilt bakımında kullanılır. Ayrıca hoş kokusu sebebiyle parfümeri sektöründe de sıklıkla kullanılan bir ürün olma özelliği taşır.



Sandal Ağacı Yağı Neye İyi Gelir?



Sandal ağacı yağı, sahip olduğu zengin içeriği sebebiyle düzenli olarak kullanıldığında çeşitli saç ve cilt sorunlarına son derece iyi gelen bir bitkisel yağ olma özelliği barındırır.



Sandal Ağacı Yağı Faydaları



Yüzyıllar boyunca şifalı oluşu sebebiyle kullanımı söz konusu olan sandal ağacının en çok bilinen faydaları şunlardır:



- Güneşin zararlı ışınlarının etkisi ve ilerleyen yaştan kaynaklı olarak cilt üzerinde oluşan lekelerin giderilmesinde etkilidir.

- Ciltte bulunan sivilce, siyah nokta, cilt kuruluğu gibi sorunların giderilmesinde fayda sağlar.

- Kuru ciltler için doğal bir nemlendiricidir.

-Düzenli olarak kullanılması durumunda ciltteki zararlı bakteri ve virüsleri temizler.

- Doğal bir balgam söktürücüdür.

- Sinüslerin açılmasını sağlayarak nefes almayı kolaylaştırır.

- Öksürük gibi sağlık sorunlarının tedavisinde etkilidir.

- Bel soğukluğu rahatsızlığının giderilmesinde etkilidir.

- Vücuttaki stres seviyesini azaltarak kaygı bozukluğu, depresyon, anksiyete gibi hastalıkların tedavisinde faydalıdır.

- Dizanteri hastalığının tedavisine yardımcı bir etki gösterir.

- Uykusuzluk sorunlarına iyi gelir.

- Sahip olduğu afrodizyak etki sayesinde cinsellik isteğinizin artmasına yardımcı olur.

- Kurumuş, çatlamış ve yıpranmış durumdaki ciltleri onarır.

- Ciltte biriken her türlü virüs ve bakterilerin arınmasına önemli ölçüde yardımcı olur.

- Ciltte şişlik ve kaşıntıya sebep olan böcek ısırığı gibi hassas şikayetlerin giderilmesi noktasında önemli bir etkiye sahiptir.

- Terleme problemini doğal yoldan çözer.

- Cilt yanıklarının azaltılmasını ve rahatlatılmasını sağlar.

- Cildin renk tonunu doğal olarak açan bir etki ortaya koyar.



Sandal Ağacı Yağı Nasıl Kullanılır? Sandal Ağacı Yağı Kullanımı



Sandal ağacı yağı, harici olarak cilde masaj yapılarak uygulanabilen bir üründür. Ayrıca tıkanık problemlerinin giderilmesi için koklanarak kullanılabilir. Kronik bir sağlık probleminiz bulunuyor ise veya bir ilaç kullanıyorsanız, sandal ağacı yağını kullanmadan önce bir uzman doktorun görüşünü almanız büyük önem taşımaktadır.



Sandal ağacı yağının ciltteki problemlerin giderilmesi için kullanımı:



Ciltteki lekeleri, sivilceleri yahut akneleri gidermek amacıyla sandal ağacı yağı, cildinize masaj yapılarak uygulanır. Bunun için ise birkaç damla sandal yağı yeterli olacaktır.



Saç için sandal ağacı yağı kullanımı: Islan saçlara bir veya iki damla kadar sandal ağacı yağı uygulanır. Ayrıca günlük olarak kullanılan şampuanın içerisine yahut saç kremine birkaç damla sandal yağı yağı eklenerek de kullanım mümkün olmaktadır.