Samsung Bulaşık makinesi He hatası ve arızası nedir, nasıl giderilir? He hatası çözümü

Samsung bulaşık makinesinde sık görülen hata kodları arasında yer alan He kodu, makinenizin ısıtma elemanında bir sorun olduğunu gösterir. Bu gibi bir durumda ise, gücü hemen keserek bulaşık makinesinin altından çıkarmanız gerekir.

Samsung Bulaşık Makinesi He Hatası ve Arızası Nedir?

Samsung bulaşık makinesinde görülen He hata kodu, ısıtma elemanında ya da ısıtma rölesinde bir sorun olduğunu gösterir. Bu durumda ise, bulaşık makinesinin sağ alt tarafında yer alan röleden metal paneli çıkarmanız gerekir. Isıtma elemanını test etmek için önden ve alttan ulaşabilirsiniz. Ama arkaya koyarak tekme panelini çıkartmanız daha kolay olabilir. Samsung bulaşık makinelerinde kullanılan ısı elemanlarının, ani su ısıtıcılarının ve rölelerin bozulma eğiliminde olduğu biliniyor.

Samsung Bulaşık Makinesi He Hatası ve Arızası Nasıl Giderilir?

Su ısıtıcıları, yoğun bir şekilde su akışı gerektirmez. Suyu ısıtabilmek için minimum bir galon yeterlidir. Fakat gerekenden daha düşük bir GPM'ye sahip olan bulaşık makineleri de bulunuyor. Bunun sonucunda dolum aşamasında sıcak su olmaması yer alır. Bir ısıtma sisteminde aşırı yüklenmeye neden olur. Çünkü ortalamanın üzerinde açık kalması gerekir. Bunun sonucunda da ısıtma rölesi ya da ısıtma elemanı arıza yapar. Bu gibi bir durumda kendi başınıza arızayı çözüme ulaştırmanız oldukça zordur. Yetkili servis ile irtibata geçerek kısa zaman içinde yardım alabilirsiniz. Kendi çabalarınız ile sorunu düzeltmeye çalışırken makinenize daha fazla zarar verebileceğinizi unutmamanız gerekir.