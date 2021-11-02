Samsung Bulaşık Makinesi 4E Hatası Ve Arızası Nedir, Nasıl Giderilir? 4E Hatası Çözümü
Elektronik göstergeli olan otomatik bulaşık makineleri günümüzde sık sık kullanılmaktadır. Küçük bir ekran üzerinde çalışırken ortaya çıkabilen bilgiler çok faydalı olabilmektedir. Esas olarak, yıkama süresine ve suyun mevcut sıcaklığına ilave olarak makine üreticileri bu programa hata kodlarını eklemişlerdir. Samsung bulaşık makinesi içerisinde bu hatalardan bir tanesi olan 4e sorununun ne demek olduğunu, nedenlerini ve çözülebildiğini sizin için derledik.
Hata 4e sorunu Samsung bulaşık makinelerinde görülebilen sorunlardan bir tanesidir. Sorunun çözümü kolaydır. Bunun dışında sorunun çözülememesi durumunda yetkili servis ile görüşmek gerekmektedir.
Samsung Bulaşık Makinelerinde 4e Hatası Nedir?
Hata 4e, bir sebepten dolayı bulaşık makinasının su toplayamadığı manasına gelmektedir. Bunu anlamak ise oldukça kolaydır. Birikmiş olan suyun sesleri duyulmamaktadır ve tamburun cam kısmından su akışını görünmemektedir. Samsung bulaşık makinesinde görülen Hata 4 e hem yıkamanın başlangıç aşamasında hem de durulama esnasında, sabunlu olan suyun zaten boşaltılması durumunda ve temiz su akmadığında ortaya çıkabilmektedir.
Samsun Bulaşık Makinelerinde 4e Hatasının Nedenleri Nelerdir?
Samsung markalı bulaşık makinelerinde 4e hatasının meydana gelmesi çeşitli sebeplere dayanabilmektedir. Bu şekilde bir hatanın oluşması aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanabilmektedir:
Soğuk suyun eksikliği
Su giriş valfinde yabancı nitelikteki bir cismin sıkışması
Su kaynağına bağlanma sırasında sıcak veya soğuk su bağlantısında bir hatanın meydana gelmesi
Su basıncının olmaması
Hortumun deterjan kabına bağlı olmaması
Şeklinde sıralanmaktadır.
Samsun Bulaşık Makinelerinde 4e Hatasının Çözümü Nedir?
Samsung bulaşık makinelerinde görülen 4e hatasının çözümü için şu adımların izlenmesi gerekmektedir:
Su giriş vanasının kapatılması gerekmektedir.
Su giriş hortumunun kapağının sol tarafa doğru çevirerek çıkartılması gerekmektedir.
Pense yardımı ile su filtresini çıkartılmalıdır.
Çıkarılan su filtresinin suyun altında temizlenmesi gerekmektedir ya da değiştirilmelidir.
Şeklinde ifade edilmektedir.