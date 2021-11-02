Samsung Bulaşık Makinesi 4E Hatası Ve Arızası Nedir, Nasıl Giderilir? 4E Hatası Çözümü

Hata 4e sorunu Samsung bulaşık makinelerinde görülebilen sorunlardan bir tanesidir. Sorunun çözümü kolaydır. Bunun dışında sorunun çözülememesi durumunda yetkili servis ile görüşmek gerekmektedir.

Samsung Bulaşık Makinelerinde 4e Hatası Nedir?

Hata 4e, bir sebepten dolayı bulaşık makinasının su toplayamadığı manasına gelmektedir. Bunu anlamak ise oldukça kolaydır. Birikmiş olan suyun sesleri duyulmamaktadır ve tamburun cam kısmından su akışını görünmemektedir. Samsung bulaşık makinesinde görülen Hata 4 e hem yıkamanın başlangıç aşamasında hem de durulama esnasında, sabunlu olan suyun zaten boşaltılması durumunda ve temiz su akmadığında ortaya çıkabilmektedir.

Samsun Bulaşık Makinelerinde 4e Hatasının Nedenleri Nelerdir?

Samsung markalı bulaşık makinelerinde 4e hatasının meydana gelmesi çeşitli sebeplere dayanabilmektedir. Bu şekilde bir hatanın oluşması aşağıda belirtilen sebeplerden kaynaklanabilmektedir:

Soğuk suyun eksikliği

Su giriş valfinde yabancı nitelikteki bir cismin sıkışması

Su kaynağına bağlanma sırasında sıcak veya soğuk su bağlantısında bir hatanın meydana gelmesi

Su basıncının olmaması

Hortumun deterjan kabına bağlı olmaması

Şeklinde sıralanmaktadır.

Samsun Bulaşık Makinelerinde 4e Hatasının Çözümü Nedir?

Samsung bulaşık makinelerinde görülen 4e hatasının çözümü için şu adımların izlenmesi gerekmektedir:

Su giriş vanasının kapatılması gerekmektedir.

Su giriş hortumunun kapağının sol tarafa doğru çevirerek çıkartılması gerekmektedir.

Pense yardımı ile su filtresini çıkartılmalıdır.

Çıkarılan su filtresinin suyun altında temizlenmesi gerekmektedir ya da değiştirilmelidir.

Şeklinde ifade edilmektedir.