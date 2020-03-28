Samet İsminin Anlamı Nedir? Samet Ne Demek?

Samet ismi anlamı Türk Dil kurumuna göre sonsuz, yüksek, ebedi, hiç kimseye muhtaç olmayan tanrı adı demektir.

Samet İsminin Anlamı

Samet isminin birkaç anlamı bulunur. Bu anlamlardan birisi sonsuz, ebedi anlamındadır. Ayrıca her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi kimseye muhtaç olmayan anlamına da gelmektedir. Samet ismi pek yüksek, daim anlamı da taşımaktadır.

Samet ismi Arapça kökenli bir isimdir. İslam'da bu isim geçmektedir. Anlamı Refi’ ve âli ve içi dolu şey demektir. Ayrıca Allah'ın kulu manasında kullanılmaktadır.

Samet İsminin Özellikleri

Sihirbaz gibilerdir. Tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarırlar. Çok sıcakkanlı insanlardır. Fakat bazı durumlarda dikkatli olmaları gerekebilir. Hislerine güvenerek davrandıkları zaman hayal kırıklığına uğrayabilirler. İnişler ve çıkışlar da yaşayabilirler.

Lider ruhlu insanlardır. Düşünceleri ve fikirleri kendilerine özgüdür. Başka insanların etkisi altında kalmazlar. Sorumluluk ve görev almaktan kaçınmazlar. İşkolik insanlardır. Yüksek enerjiye sahiplerdir. Sağlıklı yapıya sahiplerdir. Maddiyata dikkat ederler ve evcimen insanlardır.

Özgür ruhlu insanlardır. Aşk için yaşarlar. Hayatı yaşamayı severler. Genellikle arkadaşlarıyla vakit geçirmekten çok hoşlanırlar. Yaşadıkları olayları farklı yönden değerlendirebilme becerisine sahiplerdir. Ayrıca konulara objektif yaklaşırlar.

Türk Dil Kurumuna Göre Samet İsminin Anlamı

- Sonsuz, ebedi

- Çok yüksek, ulu

- Hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan anlamında Tanrı adı