Salonunuz için en doğru mobilyayı nasıl bulabilirsiniz? İşte ipuçları...

İşte eviniz için en iyi mobilyayı bulmak için birkaç ipucu...

1- Zamansız klasikleri seçin

Bir dönem popüler olan tarzda mobilyalar tercih etmeyin. Çünkü daha sonra tekrar mobilyaları değiştirmek masraflı olabilir. Böyle bir sorun yaşamamak için diğer eşyalara da uyumlu olacak şekilde nötr renklerde kanepe ve sandalye alabilirsiniz. Örneğin beyaz, krem, bej veya gri tonlarda mobilya seçebilirsiniz. Daha sonra seçeğiniz kırlent ve halıyla da renk uyumunu sağlayabilirsiniz. Sehpa gibi diğer eşyaları da tasarımı uygun olacak şekilde tercih edebilirsiniz.

2- Uzun vadede düşünün

Mobilyanızı yenilemeyi düşünüyorsanız, bir eşyayı şu an yaşadığınız dairede harika görüneceği için tercih etmeyin. Gelecekte daha farklı bir evde de güzel görünecek kanepeler, sandalyeler ve masa almayı düşünebilirsiniz. Salonunuz veya oturma odanız için mevcut ihtiyaçlarınıza uygun tasarımda ve boş alanlarını durumuna göre kullanabileceğiniz modüler mobilya seçebilirsiniz.

Modüler mobilyalar daha az yer kaplar ve gerekli durumlarda da ayrı odada da kullanılabilecek şekilde değerlendirilebilir.

3- Sürdürülebilir öğeler bulun

Burada sürdürülebilirlikten kasıt; bakım yapılabilen, temizliği ve onarımı kolay eşyalar... Temizlenmesi kolay kanepeler veya kolay koltuklar uzun süre kullanılabilir. Bu yüzden minder kılıfları çıkarılıp makinede yıkanabilen ve silmesi kolay olan koltukları seçebilirsiniz.

Diğer bir seçenek de mobilyanızı lekelerden korumak için örtü kullanmak. Ayrıca eşyaların günlük kullanımda kolayca yıpranmaması ve çizilmemesi de oldukça önemli bir detay. Bu nedenle çerçeveye bir şekilde sabitlenmiş minderli koltuk ve sandalyelerden kaçının.

4- Fonksiyonel parçalara dikkat edin

Çok işlevli mobilyalar her zaman iyi olmayabilir. Bunun için bölmeli kanepeler, yatak haline getirebileceğiniz ve saklama alanı olan koltuklar gibi çeşitli işleri gören klasik parçalar kullanabilirsiniz.