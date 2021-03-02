Salgından uzak yolculuk için uçakta bunlara dikkat!

Havaalanları ve uçaklar mikropların en yoğun olduğu yerler arasında yer alıyor. Peki, seyahat edenler bireysel olarak nelere dikkat etmeli? Prof. Dr. Çağrı Büke, konuyla ilgili önemli uyarılar yaptı.



Covid-19 hastalığının etkeni SARS-CoV-2’nin bulaşmasında günümüzde damlacıkların yanı sıra havada belirli süre ile asılı kalabilen virüs partiküllerinin de soluk alıp verme esnasında bulaşabileceği bugün için kabul edilen bir gerçektir. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık altı ay kadar önce SARS-CoV-2’nin kapalı ortamlarda hava yolu (aerosol) ile de bulaşabileceğine kanaat getirerek böyle bir bulaşma yolunun olabildiğini kabul etmiştir. Dolayısıyla sosyal mesafe olarak adlandırılan ve hastalığın en başından beri pek çok uzman tarafından da vurgulanan Covid-19 için gerekli en az 1,8 m’lik mesafenin uçakta sağlanmasının mümkün olmaması virüsün yayılmasına sebep olabilir. Uçuş sırasında su içmenin hatta bir şeyler yemenin yasak olmadığı durumda, maskelerin çıkartılması sonucu kapalı ortamda havaya virüs partiküllerinin saçılma olasılığı söz konusu olduğundan maske takmamak güvenli değildir. Unutulmamalıdır ki yolculuktan birkaç gün önce test yapılmış ve sonucu negatif bile çıkmış olsa, o kişide SARS-CoV-2 yüzde 100 yoktur demek şu an için mümkün değildir.

Uçak yolculuğunda salgına karşı nelere dikkat edilmeli?

-Maske ve sosyal mesafe günümüzde hala en etkili korunma yöntemlerindendir. Ancak uçaklarda sosyal mesafe olarak adlandırılan 1,8 m’lik mesafeyi sağlamak hemen hiç mümkün değildir. Bu durumda maskenin doğru ve uygun takılması ve kullanılması çok daha önemli hale gelmektedir.

-Cerrahi maske elbette yolculuk sırasında kullanılabilir. Ancak maske yolculuk sırasında takılı kalmalıdır.

-Belki kısa ve orta mesafe yolculukları için yemeklerin tamamen kaldırılması, su içmek için hosteslerin kullandıkları alanların hızla ve bu amaç için kullanılması, hosteslerin mümkünse N95 maske kullanmaları alınması gereken önlemler arasında sayılabilir.

-Uzun uçuşlarda ise yemek yemenin koltukta yan yana oturan yolcular için aynı anda gerçekleştirilmemesi önlem olarak belirtilebilir.

Uçakta uyurken maske çıkartılabilir mi?

Toplumların en az yüzde 60’ını hem de birkaç ay içerisinde aşı uygulayarak koruyamadığımız günümüz koşullarında, hastalığın bulaşma yollarının daha da netlik kazanmaya başladığı süreçte maske kullanımının önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Dolayısı ile maskesizlik hem başkaları hem de kişinin kendisi için hastalık açısından önemli bir risk kaynağıdır.