Salgın sürecinde ağız sağlığı daha da önemli hale geldi

Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, enfeksiyon belirtilerinin olması durumunda hastaların randevularını ertelemeleri ve mutlaka test yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Acil olmayan tedaviler pandemi sonrasına bırakılmalı



Pandemi döneminde acil ve önceliği olan diş tedavileri için diş hekimleri ve hastanelere giderek muayene olmanın daha uygun olacağını söyleyen Büyükünaldı, “Bu acil ve öncelik teşkil eden diş tedavileri ise; herhangi bir çarpma, düşme, darbe gibi travma sonucunda gerçekleşen diş ve çene kırıkları gibi durumlar, ağrılı, hayat kalitesini olumsuz etkileyen diş enfeksiyonları, kontrolsüz kanama varlığı, radyoterapi ya da kemoterapi gören hastaların dental işlemleri ve medikal tedavileri etkileyen dental rahatsızlıkların tedavileridir” dedi. Prof.Dr. Büyükünaldı, acil olmayan, beslenmeyi olumsuz etkilemeyen, estetik kaygılar ile yapılan dental tedavilerin pandemi sonrasına bırakılmasının daha uygun olacağını belirtti.

Evde çeşitli yöntemlerle diş ağrısına müdahale etmek doğru mu?



Hastaların diş ağrısı çekmeleri durumunda diş hekimine başvurmalarıyla, ağrıya neden olan etkenin tespit edilerek doğru tedavinin uygulanabileceğini ifade eden Burçin Büyükünaldı, “Evde hastanın kendi kendine uyguladığı yöntemler durumun daha da şiddetlenmesine sebebiyet verebilir, bir hekim muayenesi durumun kötüleşmeden çözüme kavuşması açısından en sağlıklı yol olacaktır” uyarısında bulundu.



Hiçbir şikayet olmasa bile rutin olarak 6 ayda bir diş hekimi kontrolünden geçmenin ağız ve diş sağlığı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Büyükünaldı, "Pandemi sürecinde özellikle küçük yaşlardaki çocukların ağız hijyenlerine maksimum dikkat etmeli ve onların koruyucu diş hekimliğinden yararlanabilmeleri için diş hekimi kontrolüne götürmeye özen göstermeliyiz. Diş hekimleri ağız ortamında hasta ile yakın temasta çalıştıkları için kendilerini, ekiplerini ve hastalarını koruyabilmek için gerekli olan eğitim, bilgi ve tecrübeye sahiptir. Gerekli önlemlerin alındığı donanımlı merkezlerde hastalarımız gönül rahatlığı ile tedavi olabilirler" açıklamasını yaptı.