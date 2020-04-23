Salgın şartlarında da olsa çocukların aşısı ihmal edilmemeli

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı tereddüdünün tehlikeli sonuçlarından bahsetti.

Toplantıda, aşısı olmayan bir hastalık başladığı zaman tüm dünyaya yayılıp salgın oluşturabildiğini belirten Ceyhan, şu anda tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi dönemlerinde aşının öneminin daha açık bir şekilde görüldüğünün altını çizdi.

En etkili yöntem aşılama

Aşılamanın, Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşıyla önlenebilir hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en önemli ve en maliyet etkili toplum sağlığı müdahaleleri arasında kabul edildiğini aktaran Ceyhan, “KOVİD-19 pandemisinde bir kez daha aşıların ne kadar önemli olduğunu gördük. Çünkü aşısı olan bir hastalıkta zaten pandemi olmuyor. Örneğin aşısı olduğu için önemsiz görünen difteri, boğmaca, kızamık, kabakulak, menenjit ve hepatit gibi hastalıklar, Kovid-19’dan bile daha tehlikeli ve ölümcül. Bu sebeple aşı, tüm buluşların ötesinde en önemli buluş. Çocukluk çağı aşıları yapılmadığı takdirde ülkemizde yılda 14 bin 296 kişi, dünyada ise 2,5 - 3 milyon kişi ölebilir. Bu sadece çocukluk çağı aşıları yapılmadığı takdirde ortaya çıkan rakam. Dünya tarihi boyunca salgınlar olmaya devam edecek. Bizim buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunun için de etkili yöntem aşılama. Özetle, salgın şartlarında bile çocukların ve risk grubundaki yetişkinlerin aşılarını ihmal etmemek gerekiyor.” dedi.