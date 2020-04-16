Salgın döneminde yaşadığımız kaygıyı nasıl azaltabiliriz?

Kaygı diğer duygularımız gibi bizim bir duygumuz ve onu yok edemeyiz ama kaygıyı azaltmak için baş etme yollarını öğrenebiliriz. Kaygı anında kişi hayatında başka hiçbir sorun yokmuş gibi onu kaygılandıran olaya odaklanmaktadır. Üzerinden zaman geçtiğinde dönüp aynı olaya baktığında eskisi kadar etkilemediğini fark eder. Viral salgından etkilenip kişi ‘’Anda kalmak’’ yerine ‘’Koronada kalmak’’tadır. Korona haberlerinden etkilenip yoğun kaygı anında iken kendisine şu soruyu sorabilir: ‘’Birkaç ay sonra bu olay beni nasıl etkileyecek?’’. Genellikle büyük resmi görmek, olaya farklı bir açıdan bakmak kaygıyı azaltabilir.

Ayrıca TV, sosyal medya gibi koronavirüs ile ilgili haberlere sürekli maruz kalmak kaygıyı arttırabilir. Onun yerine kişi günde bir kez doğru bilgiye ulaşacağı haber kaynakları ile gündemi takip edebilir.

Dahası, kaygıya neden olan şey aslında altında yatan işlevsiz düşünceden kaynaklanmaktadır. Kişi o düşünceyi fark edip ve değerlendirip, yerine sağlıklı olan düşünceler ile yer değiştirirse kaygısının azaldığını fark edebilir. Aşırı kaygı ile baş edilemeyen durumlarda mutlaka bir uzmandan destek alınmalıdır.