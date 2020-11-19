Salgın döneminde kaygı ve depresyon belirtileri arttı

Pandemi döneminde kendilerine yapılan başvurulara değinen Doç. Dr. Yunus Hacımusalar, "İnsanlarda kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı. Aynı zamanda hastalığın bulaş korkusu ile birlikte takıntı, temizlik ve titizlik konusunda kişiler daha hassas olmaya başladı. Bu konuda yoğun şikayetler oldu. Pandemi dönemi ile birlikte en çok başvuruyu, uyku düzeni ve kaygı bozuklukları olan kişiler yaptı. Kaygı bozuklukları ve depresyon kadınlarda daha fazla görülüyor. Psikiyatri polikliniklerimize kadınlar daha fazla müracaat etmektedirler. Özellikle kaygı hastalıkları kadınlarda daha fazla görülmektedir " dedi.



Atlatanlar, yeniden hasta olacağım, kaygısı taşıyor



Koronavirüsün etkilerinin dünyada çok fazla bilindiğini söyleyen Doç. Dr. Hacımusalar, "Son zamanlarda koronavirüsü atlatmış kişilerden bazıları, ’yeniden hasta olacağım’ kaygısı ile başvurmakktadır. Bunun dışında bazı ruhsal belirtiler de gözlemliyoruz. Bu kişilerde en dikkat çeken belirtiler, dikkat bozukluğu ve unutkanlık. Fiziksel belirtiler içerisinde iş gücü kaybı, uyku bozukluğu bu hastalıklar da karşımıza çıkabiliyor. Pandemi dönemi insanların sokağa çıkma ve sosyal aktivitede bulunma durumunu kısıtladı. İnsanlar açık alanlarda ve evlerinden sosyal mesafeye uygun olarak egzersiz yapabilirler. Kişiler evlerde kendilerine hobiler oluşturmalıdır. Özellikle karantina altında olan kişiler, uyku düzenine dikkat etmelidir" diye konuştu.