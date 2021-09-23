Saklambaç nasıl oynanır? Ebe nasıl seçilir? En fazla kaç kişiyle oynanır?

90'lı yıllarda popüler olan bir diğer oyunun adı ise Kuka'dır. Toplu saklambaç adıyla bilinen bu oyunda, ebe topun üstüne basarak 100'e kadar sayar. Oyunda sobelenmeden topa vurmak serbesttir. Ebe, gidip topu almak ve yeniden 100'e kadar saymak zorundadır. Normal saklambaç kadar popüler olmayan bu oyun, günümüzde tamamen unutulmuştur.

Saklambaç Nasıl Oynanır?

Ebe olan kişi gözlerini koluna dayayıp 100'e kadar sayar. Daha sonra ''Önüm arkam sağım solum saklanmayan ebedir'' tekerlemesini söyler. Eğer o esnada saklanmayan biri varsa, o kişi ebe olur.

Oyunun amacı ebenin, saklananları bulup yumduğu yere koşması ve sobelemesidir. Saklananlar, daha önce davranıp ebeyi sobeleyebilir. Ebeyi sobeleyen kişi bir sonraki etapta ebe olmamayı garantiler.

Saklambaç oyununda belli bir yaşın altında olan çocuklar ''fasulye'' sayılır. Fasulyeler sobelense de ebe olmazlar. Ebe, sobelediği kişinin adını söylemek zorundadır. Eğer yanlış kişinin adını söylerse buna ''çanak çömlek patladı'' denir. Bu durumda da oyun yenilenir ve ebe tekrar gözlerini yumup 100'e kadar sayar.

Saklambaç oyununda diğer kurallar şu şekilde sıralanabilir:

1- Eve, balkona ve kapalı mekanlara saklanmak yasaktır.

2- Sobelenen biri diğer oyuncuların saklandığı yeri ebeye söyleyemez.

3- Ebe 100'e kadar saymadan gözlerini açarsa oyun yenilenir.

Saklambaç Oyununda Ebe Nasıl Seçilir?

Saklambaç oyununda ebe, ya kura ile ya da tekerleme ile seçilir. Tekerleme kimde biterse o ebe olur. Kısa çöp de saklambaç oyununda ebe seçme yöntemlerinden biridir. Bir sonraki etapta, ebe, sobelenenler arasından seçilir. Eğer ebe kimseyi sobeleyemediyse bir sonraki oyunda da yine ebe olur.

En Fazla Kaç Kişiyle Oynanır?

Saklambaç oyununda oyuncu sınırlaması yoktur. Ancak oyunun keyifli olması için en az 3 - 4 kişiyle oynanması gerekir.