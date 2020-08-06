Sakız lekelerini çıkarmak göründüğü kadar zor değil! İşte püf noktaları...

İşte sakız lekelerinden kolayca kurtulabilmenizi sağlayacak yöntemler...

Giysinize sakız bulaştıysa limonla temizlemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için sakız katı hale gelince birkaç damla limon suyu damlatın ve hafifçe kazıyarak sakızı çıkarın. Sıcak su da giysinizdeki sakızı çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Kıyafetinizi sıcak suda ıslatıp sakızı yumuşatıp çıkarın. Kalan lekeleri de kullanmadığınız bir diş fırçası ile hafif bir şekilde fırçalayın.

Eğer halınıza yapışırsa, sirke işinizi kolaylaştırabilir. Halıdaki sakızın üzerine bir miktar sirke dökün. Bir sünger yardımıyla da yumuşak bir şekilde ovalayın. En son temiz bir bezle lekeyi çıkardığınız yeri güzelce silin.

Buz küplerin de sakız lekesinden kurtulmak için yardımcınız olabilir. Bir buzdolabı poşetine buzun yerleştirin ve sakızın yapıştığı yere sürüp ser hale getirin. Ardından kazıdığınızda sakızın kolayca çıktığını görebilirsiniz.