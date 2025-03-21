Sahur ve iftarda mideyi koruyacak besinler tüketin! İşte birkaç örnek

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Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hasan Gürel, reflü ve gastrit hastaları için Ramazan’da beslenme önerilerinde bulundu. Sahurda mideyi zorlamayacak ve uzun süre tok tutacak besinlerin tercih edilmesini öneren Uzm. Dr. Gürel, "Tam buğday ekmeği, yulaf ve bulgur gibi kompleks karbonhidratlar sindirimi kolaylaştırırken, haşlanmış yumurta, az yağlı peynir ve yoğurt gibi protein kaynakları mideyi koruyarak uzun süre tok tutabilir. Ayrıca, mercimek çorbası veya sebzeli yemekler gibi lif açısından zengin besinlerin tüketilmesi önerilmektedir. Su tüketimi dengeli olmalı, aşırıya kaçılmamalıdır. Baharatlı ve yağlı yiyeceklerden, salam, sosis gibi işlenmiş gıdalardan ve kafeinli içeceklerden uzak durulmalıdır" dedi.



"Oruç tutarken mide sağlığını korumanın yolları"

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İftarda mideyi yormamak için dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Uzm. Dr. Gürel, "İftarda mideyi ani yüklemelerden korumak için oruç hurma ile açılmalı, ardından ılık su ve az yağlı bir çorba içilmelidir. Ana yemeklerde buharda pişmiş sebzeler, ızgara tavuk veya balık gibi hafif proteinler ve az yağlı pilav veya makarna mide dostu seçeneklerdir. Porsiyon kontrolü büyük önem taşır. Aşırı yemek mideyi yorabileceğinden dikkat edilmelidir. İftardan birkaç saat sonra hafif meyveler, özellikle muz veya armut gibi mideyi yormayan seçenekler tüketilebilir. Portakal, domates, soğan ve sarımsak gibi asitli yiyecekler mideyi tahriş edebilir. Kızartmalar, fast food ürünleri ve baharatlı yiyecekler reflüyü tetikleyebilir. Gazlı içecekler, çikolata, kahve ve nane gibi besinler mide asidini artırarak rahatsızlıklara yol açabilir" diye konuştu.



"Yemekten sonra, en az 1 saat boyunca yatmaktan kaçınılmalı"

İftar ve sahur sonrası hemen yatılmamasını belirten Uzm. Dr. Gürel, "Ramazan ayında sağlıklı bir sindirim sistemi için öğünler düzenli tüketilmeli, yemekler yavaş ve iyice çiğnenerek yenilmeli. Yemekten sonra en az bir saat boyunca yatmaktan kaçınılmalı ve uyku esnasında başın biraz yüksekte tutulması, reflü şikayetlerini azaltabilir. Hafif egzersizler yapmak ve stresi yönetmek de mide sağlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca, oruç tutarken kullanılan ilaçlarla ilgili doktor tavsiyesi almak önemlidir. Örnek bir beslenme programı olarak sahurda yulaf ezmesi, muz ve ceviz ya da haşlanmış yumurta ve salatalık tüketilebilir. İftarda ise mercimek çorbası, ızgara levrek, buharda brokoli ve tam buğday ekmeği sağlıklı bir seçenek olabilir. Ramazan ayında mide sağlığınızı korumak için beslenmenize dikkat etmeli, tetikleyici gıdalardan kaçınmalı ve doktorunuzla iletişimde kalmalısınız" şeklinde konuştu.