Sahabe İsimleri - Bilinen Ya Da Hiç Duyulmamış Kadın - Erkek Sahabe İsimleri İle Anlamları

Hz. Muhammed, hayattayken sahabe sayısının 50 bini aştığı söylenmektedir. Hadis rivayet eden sahabe sayısı ise 250'ye yakındır. Sahabeler doğrudan doğruya Hz. Muhammed ile görüştükleri için aktardıkları rivayetlerin çoğu sahih hadis olarak nitelendirilir.

Bilinen ya da Hiç Duyulmamış Kadın - Erkek Sahabe İsimleri

En Bilinen Erkek Sahabeler

1- Ebu Bekir

Hz. Muhammed'in en yakın arkadaşlarından biri olan Hz. Ebu Bekir, aynı zamanda ilk halifedir. Hicret sırasında Hz. Muhammed ile birlikte bir mağaraya sığındıkları için kendisine Mağara Arkadaşı anlamına gelen Yar-ı Gar lakabı takılmıştır. Aynı zamanda, her zaman dürüstlükten ve haktan yana olduğu için kendisine Sıddık da denmiştir. Sıddık ise hem sadık hem de güvenilir manasına gelir.

Arapçada Ebu kelimesi isimlerin başında kullanılır ve baba demektir. Ebu Bekir ise Bekir'in Babası anlamına gelir.

2- Ömer:

Hz. Ebu Bekir'den sonra halife olan Hz. Ömer İslamiyet'in yayılmasında etkin rol oynayan en önemli sahabeden biridir. Mamur kelimesinden türetilmiş olan Ömer ismi, bir yeri bayındır hale getiren, geliştiren kişi demektir. Hz. Ömer'in lakabı olan Faruk ise Fark kelimesinden türetilmiştir. Faruk, doğru ile yanlışı, hak ile batılı ayıran kişi demektir.

3- Ali:

Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde de geçen Ali ismi, yüce ve ulu anlamına gelir.

4- Osman:

Hz. Osman, 3. halifedir. Osman, İslam mitolojisinde ve masallarında geçen bir ejderhanın adıdır. Bu isim, mecazen, güçlü, cesur, gözü pek anlamına gelir.

5- Hamza bin Abdulmuttalib:

Hz. Muhammed'in amcasıdır. Abdulmuttalip ismi, çok isteyen, çok talep eden anlamına gelir. Hamza, düşmana korku salan, heybetli ve haşmetli demektir.

6- Abbas bin Abdulmuttalib:

''Bas'' kelimesinden türetilmiş olan Abbas, sert, taviz vermeyen, otoriter manasına gelir.

Diğer Sahabelerin İsimleri ve Anlamları

1- Sad bin E'bi Vakkas:

Ülkemizde yaklaşık 3 bin kişinin kullandığı Vakkas ismi, yılmaz ve yenilmez savaşçı demektir.

2- Zeyd bin Harise:

Zaid ile aynı kökten türetilmiş olan Zeyd, artmak, çoğalmak, bereketli olmak anlamına gelir.

3- Zübeyr bin Avam:

Zübeyr ismi hem parlak ışık hem de yazılı kağıt parçası demektir.

4- Abdurrahmen B. Avf:

Abdurrahman ismi, sonsuz kudret ve rahmet sahibi olan Allah'ın kulu manasına gelir.

5- Muaz Bin Haris:

Muazzez kelimesinin kökü olan Muaz, kutsal, saygın, seçkin ve müstesna anlamlarına gelir.

6- Musab bin Umeyr:

Musab ismi, tüm zorluklara göğüs geren, mücadeleci, sabırlı ve güçlü kişi demektir.

Bilinen ya da Hiç Duyulmamış Kadın Sahabenin İsimleri ve Anlamları

1- Zeynep Bin Cahş

Hz. Muhammed'in eşlerinden biri olan Zeynep Bin Cahş, aynı zamanda İslamiyet'i en erken kabul etmiş sahabeden biridir. Zeyn kökünden türetilmiş olan Zeynep ismi hem süslü ve parıltılı, hem de çok nadir ve kıymetli anlamına gelir.

2- Hatice:

Hatice, beklenen vakitten erken doğan kız çocuk anlamına gelir.

3- Reyhane Bin Zent:

Arapçada reyhan fesleğen, Reyhane ise fesleğen gibi güzel kokan demektir.

4- Safiyye bin Huyey:

Safiyye, temiz, pak, masum ve günahsız anlamına gelir.