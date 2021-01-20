Sağlıklı uyku için çiftlerin doğru yatak seçimi önemli

Omurganın gün içerisinde aldığı duruş pozisyonunu uyku sırasında da sağlamak omurga sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle tercih edilecek yatağın, omurganın ve disklerin üzerine en az yükün bindiği uyku pozisyonlarına elverişli olması şart. Bu noktada insan vücudunun uyku moduna geçince gün içinde oluşan mikro ve makro hasarların tamirini gerçekleştirdiğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Doç. Dr. Akif Albayrak, yatıp uyuduğumuz yatağın bu nedenle çok önemli olduğunun altını çizdi.



“Her kişinin rahat ettiği bir yatak ve belirli bir sertliği vardır”



Omurga sağlığı için “yumuşak yatak mı?” yoksa “sert yatak mı?” sorusuyla oldukça sık karşılaştığının altını çizen Doç. Dr. Akif Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü; “Aslına bakarsanız ikisinin de doğru olduğunu söyleyemeyiz. Orta sertlikte bir yer en uygunu olacaktır. Ancak bu durum kişiden kişiye değişebilmektedir. İnsanlar uzun zamandır yattıkları sert ya da yumuşak yataklara adapte olurlar ve farklı bir yatakta yatınca yenisini genelde vücutları yadırgar. ‘Uyudum ama dinlenemedim’ söylemleri oluşur. Vücudumuz kendi yatağımıza adapte olmuş durumdadır. Her kişinin rahat ettiği bir yatak ve belirli bir sertlik vardır. Kişiye özel olarak belirlemekte fayda olacaktır.”

“Zaman geçtikçe yattığımız yatağın sertliğini de aynı oranda artırıyoruz”



Vücut tipi farklılıklarından dolayı aynı yatağın herkese uygun olmadığının belirten Doç. Dr. Akif Albayrak, “Yatak tercihinde vücudumuzun yağ-kas oranının yanı sıra omurgamızın şekli, bel çukuru vs. gibi farklar etkili olmaktadır. Bu nedenle de vücut tipi farklarından dolayı aynı yatak herkese uygun olamaz. Bu konuyu örneklendirmem gerekirse çocuklar için daha yumuşak yataklar tercih edilirken bu durum büyüdükçe ve ağırlığımız arttıkça değişim göstermektedir. Zaman geçtikçe yattığımız yatağın sertliğini de aynı oranda arttırıyoruz. Bu bilinçle de yatak endüstrisi de kişiye özel yataklar üretiyor” açıklamasında bulundu.



"Vücut sağlığı için doğru yatakta uyumak gerekiyor"



Omurga yapısının kişiden kişiye değiştiğini ve kadın ile erkek arasında dahi ciddi farkların olduğunu söyleyen Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı; “Her insanın kas yapısı, bel çukuru, sırt kamburluğu farklı olabiliyor. Bu nedenle biz yaptığımız her şeyde kişiye özel yaklaşım sergiliyoruz. Mesela ortopedik bir sorunda, korse ayarlamamız gerektiği zaman kişinin ölçüleri alınıyor ve ona göre bir ürün tasarlanıyor. Ya da skolyoz ameliyatı olan hastalarımın sırtları hassas hale geliyor, bundan dolayı olabildiğince yatıp kalkmayı kolaylaştıracak, yerden yüksekliği hastanın boyuna uygun orta sertlikte bir yatakta yatmalarını öneriyorum.”