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Sağlıklı kahvaltı seçeneği: Ev yapımı granola tarifi

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Sağlıklı kahvaltı seçeneği: Ev yapımı granola tarifi
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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde ev yapımı granola var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

Malzemeler:

  • 1 buçuk su bardağı yulaf ezmesi
  • Yarım su bardağı çiğ badem
  • Yarım su bardağı ceviz
  • Yarım su bardağı çiğ fındık
  • 1 çay bardağı keten tohumu
  • Yarım çay bardağı kabak çekirdeği içi
  • 2 yemek kaşığı ham kakao
  • Yarım çay bardağı kuru yaban mersini
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
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