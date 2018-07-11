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Sağlıklı kahvaltı seçeneği: Ev yapımı granola tarifi
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde ev yapımı granola var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
Malzemeler:
- 1 buçuk su bardağı yulaf ezmesi
- Yarım su bardağı çiğ badem
- Yarım su bardağı ceviz
- Yarım su bardağı çiğ fındık
- 1 çay bardağı keten tohumu
- Yarım çay bardağı kabak çekirdeği içi
- 2 yemek kaşığı ham kakao
- Yarım çay bardağı kuru yaban mersini
- 2 yemek kaşığı bal
- 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
- 1 tatlı kaşığı tarçın
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