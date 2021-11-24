Sağlıklı göz derecesi kaç olmalı? Göz derecesi normalde kaç olur?

Göz hastalıkları arasında en çok görülenlerden olan kırma kusurları, genetikten kaynaklanıyor. Diğer adı ile miyop, hipermetrop, astigmat gibi, kırılma kusurlarının genetik olduğu belirtiliyor. Yani kişilerin yaptığı hatalar, herhangi bir rahatsızlığa yol açmaz.

Sağlıklı Göz Derecesi Kaç Olmalı?

Doktor kontrolüne kesinlikle gözlük ya da kontakt lens kullanılmadan girmek gerekir. Bu durum ise, sağlık şartları yönetmeliğinde açık bir şekilde belirtilmiştir.

Miyop hastalarında, miyop ve astigmat göz derecesinin en çok -2.00 derece olması gerekir. Hipermetrop hastalarında ise, hipermetropi ve astigmat göz derecesi en çok +1.00 derece olması gerekir.

Mixt Astigmatlarda ise, yönetmelikte transpozisyon yapılması gereken sağlık şartları yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu konu aslında çok açık bir şekilde düzenlenmemiştir.

Çünkü bilimsel olarak transpozisyon yapılmaması ya da yapılması bir kişinin göz numarasının değerini değiştirmez. Bu nedenle de açılacak idari davada sonuç alınabilir.

Bir gözün görme derecesinin en az 0.7 olması gerekir. Bir göz, en az 0.7 oranında görüyorsa diğer gözün ise, 1.0 görme seviyesine sahip olması gerekir. Yani bir gözün görme seviyesi 0.7, diğer gözün görme seviyesi ise, 0.9 ise toplamda da 5. maddeye göre, 16/20 elde edilir. Ama bu durum ise, polislik göz şartları bakımından uygun değildir.

Kontakt lens ya da gözlük kullanırken yapılacak olan kontrolde her iki gözün görme derecesinin toplamı en az 16/20 olması gerekir. Yani bir gözün görme seviyesi 7/10, diğer gözün görme seviyesi ise, 8/10 ise, toplamda 15/20 olması gerekir. Bu da kişinin okula girmek için polislik göz şartları bakımından uygun olmadığını gösterir.

Korneada yer alan ve görme seviyesini etkilemeyen periferik kesafetler de polislik başvurusuna engel olmaz.

Küçük ve periferik katarakt, polisliğe engel olmaz.

Göz Derecesi Normalde Kaç Olur?

L (Left) sol göze ve R (Right) sağ göze, ait olan verilerdir. Bazı reçetelerde OD sağ göz, OS ise, sol göz anlamına gelir. Yeni reçetelerde de genellikle R ve L ibaresi kullanılıyor. S ya da SPH olarak da geçebilir. Bu değerler, MİYOP veya Hipermetropluk derecesini gösterir. Bu değer (+) ise; hipermetrop, (-) ise, miyop olduğunuzu gösterir. Burada yer alan değerde boş ya da (Plan) yazısı varsa gözünüzde sferik bir bozukluk olmadığını gösterir.

Eğer (+) hipermetropsanız yakını, (-) miyopsanız uzağı, astigmatsanız hem uzak hem de yakını bulanık görebilirsiniz. C ya da CYL olarak da geçer. Bu da astigmat derecesini gösterir. Bu değerler, (+) ya da (-) olarak gösterilebilir. Bu değerler genellikle -/+ 0,25'ten -/+ 6,00'ya kadar olabilir. Eğer bu alan boşsa gözünüzde astigmatizma olmadığını gösterir.