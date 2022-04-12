“Sağlıklı Adımlar”ın ilk online resim yarışması sonuçlandı

Çocukların dengeli beslenme ve fiziksel aktivite konularında edindikleri bilgi ve becerileri, resim yoluyla ifade etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması’nın en iyileri belirlendi.



Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen yarışmaya, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin birinci yarıyılında projenin yürütüldüğü 406 okuldan 2 bin 179 öğrenci katıldı. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yeteneklerini sergilediği yarışmada öğrencilerin performansları, proje paydaşlarından oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirildi.



İstanbul Çengelköy İlkokulu’ndan Nehir Yamaner yarışmada birincilik kazanırken, Samsun Kocatepe İlkokulu’ndan Melisa Sare Çelik ikinci, İstanbul Tuna İlkokulu’ndan Süleyman Ali Zambak ise üçüncü oldu. Samsun Mimar Sinan İlkokulu’ndan Mete Samancıoğlu ve İstanbul Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu’ndan Ayşe Mina Tekin mansiyon ödülüne layık bulundu.



ÖĞRENCİLER DİJİTALDE YARIŞTI

Pandemi ile birlikte dijitalleşen projenin çevrimiçi olarak düzenlenen yarışmasına katılım için öğrenciler, çizdikleri resimleri Sağlıklı Adımlar’ın resmi internet sitesine yükledi.



Geleceğin minik ressamları, resim yeteneklerini sağlıklı beslenme konusundaki bilgileriyle birleştirerek birbirinden güzel ödüllerin sahipleri oldu.



Sağlıklı Adımlar Projesi, çocukların beslenme, sağlık ve fiziksel aktivite konularında bilinç düzeylerini artırmayı ve dengeli beslenme alışkanlıklarına sahip olmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Sağlıklı Adımlar Resim Yarışması’nın 9 yıldır dereceye giren tüm eserleri projenin resmi internet sitesinde sergileniyor.