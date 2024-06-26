Sağlık trendi mi tehlike mi? Sosyal medyada popüler oldu... Zayıflamak uğruna şimdi de bunu içiyorlar!

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Hint yağı genellikle aromaterapi ve sağlık alanında kullanılan doğal bir yağ olarak biliniyor. Bitkisel kaynaklardan elde edilen bu yağ; bitkilerin çiçekleri, yaprakları, sapları veya kökleri gibi çeşitli kısımlarından damıtma veya soğuk sıkım yöntemleriyle elde ediliyor.



Özellikle stresi azaltıcı, rahatlatıcı ve zihinsel odaklanmayı artırıcı etkileri bulunması nedeniyle, masaj yağlarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir alanda kullanılıyor.



Fakat son zamanlarda başta TikTok olmak üzere diğer sosyal medya platformlarında popüler olan Hint yağı içme trendi, sağlık uzmanları tarafından ciddi bir uyarıyla karşılanıyor.



Hint yağı, bağırsak hareketlerini uyararak geçici kabızlığı giderdiği iddiasıyla tanınıyor ancak uzmanlar, bu uygulamanın potansiyel risklerine dikkat çekiyor.







‘DİKKAT! CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİNE NEDEN OLABİLİR’

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Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum Beslenme ve Diyet Uzmanı Burcu Akbeyaz, “Hint yağı genellikle ricinus communis veya kastor yağı olarak bilinen bir bitkidir ve onun tohumlarından elde edilen yağı çeşitli amaçlarla kullanılır. Genelde de cilt bakımı, saç bakımı, kozmetik ürünler ve endüstriyel sanayi alanında kullanılıyor. Ancak bu yağı içmek ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir” dedi ve ekledi:



“Hint yağının içilmesinin detoksifikasyon (vücuttaki zararlı maddelerin veya toksinlerin doğal yollarla uzaklaştırılması) süreçlerine etkisi hakkında yeterli bilimsel veri bulunmuyor. Bu kullanım ciddi sağlık riskleri taşıyabilir.”







DOĞAL MÜSHİL OLDUĞU İDDİASI DOĞRU MU?

Bazı uzmanlar Hint yağı içmenin bağırsaklardaki kas hareketini uyardığına dikkat çekiyor. Onlardan biri de Londra’da DrMediSpa’nın kurucusu olan Dr Munir Somji…



Dr. Somji, Metro.co.uk’ya yaptığı açıklamada “Hint yağının doğal bir müshil olduğu biliniyor. Geçici kabızlığın giderilmesine yardımcı olmak için çalışıyor ve bunu bağırsaklardaki kas hareketini uyararak yapıyor. Ancak bu yağın gerçek kabızlık vakaları dışında tüketilmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Bu durumu Burcu Akbeyaz’a sorduğumda “Hint yağı, içerdiği ricinoleik asit nedeniyle güçlü bir müshil etkisine sahiptir. Bu yağ asidi, bağırsaklarda suyun emilimini azaltarak dışkının yumuşamasını ve bağırsak hareketlerini artırmasını sağlar. Bu nedenle, kabızlık sorunu yaşayan insanlar tarafından zaman zaman kullanılır, bu doğru… Ancak kullanım risklerine dikkat etmek gerekiyor” cevabını verdi.

Akbeyaz, “Hint yağının bu şekilde kullanımı sadece uzman kontrolünde olmalı. Yüksek dozda kullanımı, müshil etkisi nedeniyle şiddetli ishale yol açabilir ve elektrolit dengesizliği gibi sağlık sorunlarına neden olabilir” ifadelerini kullandı.





‘BÖBREK YETMEZLİĞİ VE NÖROLOJİK SEMPTOMLAR GÖRÜLEBİLİR’

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Hint yağının içildiği takdirde oluşabilecek diğer yan etkilerine de değinen Burcu Akbeyaz “Hint yağı tohumları, ricin adlı toksin içerir. Bu toksin, sindirim sistemi ve diğer vücut organlarında ciddi hasarlara neden olabilir. Zehirlenme belirtileri arasında şiddetli mide bulantısı, kusma, ishal, böbrek yetmezliği ve nörolojik semptomlar bulunabilir” dedi.







HİNT YAĞI SAÇLARDA VE YÜZDE NASIL FAYDALAR SAĞLIYOR?

Hint yağının saça ve yüze faydaları olduğu biliniyor. Peki buralardaki kullanımda nelere dikkat etmek gerekiyor?

Dermatoloji Uzmanı Dr. Abdullah Turasan, “Hint yağı son derece nemlendirici bir özelliğe sahip. Kuru ve kaşıntılı saç derisini yatıştırmaya yardımcı olabilir” dedi.

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Yağın saça uygulama aşamasındaki detaylara da dikkat çeken Dr. Turasan, “Az miktarda yağı doğrudan saç derisine uygulayın, dairesel hareketlerle masaj yapın ve ardından saçınıza yayın. Şampuanla yıkamadan önce birkaç saat veya bir gece bekletin. Ayrıca Hint yağını, Hindistan cevizi veya badem yağı gibi daha hafif bir yağla karıştırarak da saç maskesi olarak uygulayabilirsiniz. Bu da oldukça faydalı olacaktır” dedi.

Hint yağının akne tedavisinde etkili olduğuna değinen Dr. Abdullah Turasan, “Yağın içindeki asit, akneyi azaltmaya yardımcı olabilecek iltihap önleyici özelliklere sahip. Ayrıca küçük sıyrıkların veya kesiklerin iyileşmesini teşvik edebilir” ifadelerini kullandı.

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Fotoğraflar: iStock